El compromís social de l’UJI com a transformació social

Des de la seua creació, com mostren els seus Estatuts i Codi Ètic, la Universitat Jaume I ha fet palesa una clara intenció de liderar la transformació del seu entorn i contribuir-ne amb vocació de justícia social. D’aquesta manera, l’UJI ha fet partícip la societat castellonenca de múltiples cursos, jornades o projectes de cultura, de recerca bàsica i de transferència al teixit socialper tal de ser un agent social més del teixit comunitari i facilitar-ne el progrés.

El recent Pla de Govern 2023-2026 replega accions estratègiques que reflecteixen el nostre compromís social. Aquest full de ruta incideix tant en la formació de la comunitat universitària i de la ciutadania en conjunt amb jornades i formacions obertes, com en l’impuls de metodologies d’aprenentatge que promoguen el compromís social mitjançant competències ciutadanes transversals.

Algunes d’aquestes accions tenen ja un cert recorregut i van deixant empremta en el nostre teixit social més proper. És el cas d’UJI Voluntària, un programa de voluntariat propi de l’UJI i que té com a objectiu oferirla possibilitat, a tota la comunitat universitària, de participar activament en la consecució d’una societat més justa amb accions de voluntariat adreçades a persones o col·lectius desfavorits. UJI Voluntària és un programa en constant evolució i que es va adaptant a les necessitats, tant de la comunitat universitària com de la societat en general, i dona lloc a múltiples accions, com les dirigides al suport a estudiants amb necessitats educatives especials, el suport a ONG de diversos àmbits d’actuació, com ara la igualtat i la prevenció de les violències, o el voluntariat comunitari en pisos solidaris.

Hi ha altres programes i accions veterans que contribueixen al desenvolupament del compromís social de l’UJI, com l’Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre Mónica García Renedo (OPSIDEUJIMGR). El seu objectiu principal és oferir als diferents sectors de la població formació, assessorament, investigacions i recursos en relació amb l’ocurrència de successos de gran magnitud, potencialment traumàtics, per tal de desenvolupar una resposta eficaç. L’àmbit d’actuació d’aquest programa és tant local com global. D’aquesta manera, s’imparteix formació en intervenció psicosocial en situacions de desastre i emergències a aquelles entitats que ho requereixenen el nostre entorn i s’organitzen cicles divulgatius de conferències adreçats no sols a professionals, sinó també a tota la població.

Cal esmentar, en l’àmbit internacional, els projectes de l’UJI que des del 2011 tenen com a objectiu la promoció de la pau i la resiliència a Antioquia (Colòmbia) en col·laboració amb la Universitat d’Antioquia. Aquests projectes de recerca-acció ens han permès, com a universitat, consolidar els anomenats laboratoris de pau que treballen amb poblacions vulnerables afectades pel desplaçament forçat a causa del conflicte armat.

Investigadores refugiades

Recentment, s’han posat en marxa altres programes impulsats pel Vicerectorat de Responsabilitat Social, Polítiques Inclusives i Igualtat, com ara el Pla d’Acció Universitat Refugi on es preveu continuar l’acció iniciada amb investigadores refugiades a la nostra província provinents d’Ucraïna. Aquest pla preveu protocols d’acollida a la Universitat de persones refugiades atenent les seues necessitats i contemplarà accions de suport lingüístic i cultural, d’orientació acadèmica i de facilitació d’accés a les activitats acadèmiques i als serveis socials oferits per les universitats. Finalment, cal mencionar el projecte per a impulsar un model UJI d’ensenyament aprenentatge-servei que permetrà al nostre estudiantat conéixer reptes socials i comunitaris per tal d’afrontar-los de la mà del professorat universitari i conjuntament amb les organitzacions i institucions del nostre territori. Sens dubte, tots aquests projectes enfortiran la vocació de compromís social de l’UJI per a transformar el nostre entorn amb sentit de justícia i solidaritat.

Vicerectora de Responsabilitat Social, Polítiques Inclusives i Igualtat