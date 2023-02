El puerto de Castellón es una de las instituciones públicas que mejor funciona de toda la Comunidad Valenciana. La labor de Francisco Toledo, continuada por Rafa Simó, ha llevado a la Autoridad Portuaria castellonense hasta sus mayores y mejores resultados.

Lo que digo, queridos lectores, no es en demérito de nadie. No critico a ningún expresidente (aunque todos sabemos que al frente del puerto ha habido más de un zoquete). Hagamos un símil futbolístico. Los dos mejores seleccionadores nacionales han sido Luis Aragonés y Vicente Del Bosque. Y decir esto no es criticar a nadie. Ha habido otros grandes seleccionadores, como José Villalonga, Miguel Muñoz, Javier Clemente o José Antonio Camacho. Pero los mejores han sido Aragonés y Del Bosque. Por juego y por resultados. Y los mejores presidentes de la Autoridad Portuaria de Castellón han sido Toledo y Simó.

Comandancia de Marina

Esta semana hemos conocido que el puerto ha firmado un importantísimo convenio con la UJI, cuya rectora, Eva Alcón, pese a algún que otro patinazo poco edificante, dirige la universidad con tino. También hemos sabido que el puerto ha adquirido el viejo edificio de la Comandancia de Marina al Ministerio de Defensa. Reconvertir ese caserón en el Museo de la Mar y abrirlo a la ciudadanía es un gran paso en el camino hacia la total apertura del frontal marítimo a la ciudad.

Ya saben, queridos lectores, que no soy de alabanza fácil. Más bien al contrario. Pero de la misma forma en que critico, con fiereza si es menester, todo aquello que hacen mal quienes dirigen nuestros destinos en lo Universal, halago a quien hace las cosas bien. Nuestros políticos son representantes de los ciudadanos, no sus dueños y señores, y deben trabajar siempre por el bien común.