Al Salm Responsorial d’avui repetim amb el salmista: «Feliços els qui busquen la Llei del Senyor». És un salm amb tantes estrofes com lletres té l’alefat hebreu que gira entorn d’un tema únic: l’excel·lència de la Llei del Senyor.

Si aquesta pregària de lloança a la Llei del Senyor estava ben motivada ja en la perspectiva de l‘Antic Testament, molt més ho és ara pels cristians.

Prèviament a la primera Lectura hem escoltat el savi Ben Sirà que es dedicà a l’estudi de la Llei, els Profetes i els Escrits, obrint a Jerusalem una escola de Saviesa.

Confessant que la saviesa del Senyor és gran, ens adverteix que ets tu qui has de decidir si et mantens fidel a la Llei del Senyor. Quina? La de l’Antic Testament, incompleta per definició? O la voluntat de Déu iniciada en temps de Moisès i expressada en els 10 Manaments, però culminada per Jesús que no ha vingut a desautoritzar la Llei i els Profetes sinó a portar-los a plenitud?

La fe cristiana ens guia cap a una fe prou madura, amb una saviesa que no és d’aquest món present ni dels seus dirigents, però que Déu ens ha revelat per obra de l’Esperit Sant. Perquè Déu, havent parlat antigament moltes vegades i de moltes maneres, en l’etapa final ens ha parlat en la persona del Fill (Heb 1,1).

En la Nova i definitiva Aliança segellada amb la sang de Crist, el precepte antic del No mataràs ha rebut de Jesús un dinamisme incomparablement superior: No mataràs ni la vida ni la dignitat de cap germà teu, pel qui Jesucrist, Fill Unigènit de Déu, ha donat la seva vida en la Creu.

Més encara: si de debò vols ser feliç buscant la Llei del Senyor, mai no pots oblidar el regal del Mestre Jesús que ens avançà les preguntes de l’examen final que el Fill de l’home farà a tots els pobles.

La Campanya Mans Unides ens fa el favor de recordar-nos una gran veritat: «Frenar la desigualtat és a les teves mans».

No hi valen excuses.

