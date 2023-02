Estabilidad dentro de la temporalidad en el campo

En el campo, en los almacenes de naranjas, como en otros sectores productivos la temporalidad en las relaciones laborales ha estado a la orden del día. Encadenamientos de contratos y casi siempre conculcando la ley, han conducido a millares de trabajadores/as durante demasiado tiempo a tener que sufrir condiciones contractuales marginales, discriminatorias e indignas en cualquier país democrático. El abuso de la contratación eventual en España ha conllevado que los trabajadores/as afectados hayan sufrido una vulnerabilidad social sonrojante e inasumible por más tiempo.

La precariedad en el empleo, sumada a la temporalidad como ha sido en el caso de los trabajadores/as agrarios, ha condenado a éstos/as a sufrir tratos discriminatorios social y laboralmente. Pensiones por jubilación casi siempre en su retribución mínima, lo mismo en la protección por desempleo, ni qué decir en la prestación por baja laboral en que nos hemos encontrado con casos en los que esta prestación no llegaba a 100 euros mensuales al tener la seguridad social unos criterios de cálculo para estas bajas discriminatorios y a mi juicio anticonstitucionales, pero que ahí siguen, pese a las quejas de los/as trabajadores/as y las denuncias de los sindicatos como UGT.

Los sindicatos de clase como el que represento no han dejado de luchar por mejorar las condiciones laborales y de vida de estos/as trabajadores/as. La estabilidad laboral dentro de la temporalidad es posible. De hecho, después de la última reforma laboral se ha mejorado de manera exponencial. Miles de trabajadores/as agrarios de este país, de nuestra comunidad, de nuestra provincia, de nuestros pueblos se han beneficiado. Han visto cómo su empresa les ha llamado y les ha dicho que su contrato iba a cambiar, que iban a ser trabajadores fijos discontinuos (gracias Inspección de Trabajo, nunca es tarde si la dicha es buena) con lo que eso conlleva. ¿Que van a realizar como siempre la campaña? Naturalmente. ¿Que seguirán cobrando lo mismo que cobraban? Pues sí, pero con una gran diferencia: ahora son plantilla de la empresa, no están a merced de que los llame a comienzos de cada campaña, ahora tiene la obligación de llamarles y si no lo hiciera se consideraría un despido improcedente con derecho a indemnización; siendo eventual nada, si quiero te llamo y si no, pues no. Hemos avanzado en estabilidad.

Preocupación por el sector

Tenemos que mostrar desde UGT nuestra preocupación por el futuro de nuestro sector agrario, concretamente el de cítricos. Vemos como cada año desaparecen por falta de rentabilidad centenares de hectáreas de explotaciones citrícolas, nuestra provincia es una de las más afectadas. Nos parece que desde las diferentes administraciones no se percatan o no quieren percatarse de la importancia que tiene social y económicamente este sector, de los miles de puestos de trabajo que peligran a corto plazo si no se toman medidas sólidas que garanticen su futuro. No es de recibo la competencia desleal permitida por la UE a países extracomunitarios, a los cuales se les dan todas las facilidades para exportar su fruta sin los controles de calidad exigidos a nuestra naranja, por lo tanto es hora de reaccionar, defender lo nuestro y exigir la responsabilidad de nuestros gobernantes.

Secretario Sector Agroalimentario UGT-FICA