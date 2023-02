En record d’Arcadi Garcia i Sanz

No vaig conéixer a Arcadi Garcia i Sanz. Malauradament. Perquè el passat divendres em va quedar clar que era una persona molt estimada i respectada. I no sols pels vallers i valleres, sinó més enllà. Allà on va estar va deixar empremta. Si alguna cosa m’han dit els qui sí van tindre la sort de conéixer-lo és que era una persona humil, discreta i generosa.

Esta humanitat se suma al seu humanisme. Perquè Arcadi Garcia va ser un humanista. Reconegut pels seus estudis en història i dret, va ser una de les persones que van impulsar la creació de la Universitat Jaume I de Castelló. Fins i tot va inspirar el seu nom: Jaume I. Perquè si alguna altra cosa va fer és defensar la nostra història i la llengua. Això a la Vall d’Uixó ho sabem molt bé, perquè va ser un dels grans defensors de la denominació amb i de la nostra ciutat, per motius històrics i filològics. La seua participació en la vida cultural i social del municipi va ser constant i preuada. De fet, va ser membre fundador del Centre d’Estudis Vallers, que hui segueix divulgant la nostra història. I també va estudiar i editar la Carta Pobla de la Ciutat.

En 1983 va rebre el títol de Fill Predilecte de la Vall d’Uixó. Un dels molts reconeixements i càrrecs que va acumular durant la seua trajectòria: degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de l’UJI, Premi d’Honor de les Lletres Valencianes, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, president de la Fundació Ausiàs March, membre del Consell Valencià de Cultura… Un dels nostres veïns més il·lustres.

Placa commemorativa

Difícilment la Vall podrà tornar-li tot allò que Arcadi ens va donar. Però el passat divendres, des de l’Ajuntament ho vam intentar, amb un merescut homenatge en el 25 aniversari de la seua mort (1926-1998). Al carrer Eleuterio Pérez, en la façana de sa casa, vam col·locar una placa commemorativa, amb la col·laboració del Consell Valencià de Cultura. Tot i el fred, el nombrós públic que es va apropar a estos actes és la millor mostra de com el seu llegat i el seu record encara perviuen. I farem l’esforç de mantenir-lo present. Eixe és un dels motius pels quals també es va estrenar la nova denominació de la sala de conferències de la Biblioteca Municipal, amb el nom d’Arcadi Garcia i Sanz. A més, al vestíbul hi haurà de forma permanent un bust seu, donat per la família i esculpit per Cutiller Roig.

El president Ximo Puig no va poder estar en l’homenatge per motius d’agenda, però vaig tindre l’honor de llegir en públic una carta seua, en la qual amb la malenconia de recordar a un vell amic el definia com un dels ciutadans més il·lustres del poble valencià. N’estic convençuda que així és i que mai li ho podrem agrair com caldria.

Encara que amb la mateixa humilitat que va caracteritzar a Arcadi, hem posat els nostres esforços en homenatjar-lo com mereixia des del món de la cultura. També amb la col·laboració d’entitats com Amics de la Vall amb una exposició sobre la seua figura o amb el professor Vicent Garcia Edo amb una conferència sobre la seua obra.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó