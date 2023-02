La gaiata, la luz de nuestras fiestas

Queda un mes para que nuestra ciudad celebre la Magdalena, la semana grande de unas celebraciones que rememoran nuestras señas de identidad y que nos unen como pueblo. Una lástima que estas fiestas vayan a llegar sin el reconocimiento que se merece el símbolo de la Magdalena: la declaración de BIC (Bien de Interés Cultural) para la gaiata.

Cuatro años ha tenido de tiempo el equipo de gobierno de la ciudad de Castellón y de la Generalitat valenciana para dar salida al expediente que viene desde antes de que finalizase la anterior legislatura, pero del que no se ha producido ningún avance, demostración de la poca importancia y nulo interés que PSOE, Compromís y Podemos han dedicado a nuestras raíces, tradiciones y fiestas populares. Tuvo que ser un particular, Agustín Mon, procedente del món de la festa, quien diera un paso al frente para instar a ambas administraciones a poner en marcha el procedimiento. Y a él nos hemos unido desde el Partido Popular, convencidos de que es importante que el monumento por excelencia de la Magdalena, y el que aglutina a miles de personas en su entorno, tenga la distinción que merece. Igual que la tienen las Fallas de Valencia o las Hogueras de Alicante.

Pero ni con esas. El Gobierno de Ximo Puig, en una muestra más de dejadez hacia nuestras fiestas fundacionales, desestimó la petición, con argumentos peregrinos que, por otra parte, solo han servido para ahondar en la herida de la discriminación que sufren las fiestas de Castellón con respecto a las del resto de capitales de la Comunitat Valenciana.

Evidentemente, desde el Partido Popular no nos íbamos a quedar de brazos cruzados. Estamos dispuestos a sumarnos a cuantas iniciativas sean positivas para nuestra ciudad. Vengan de donde vengan, porque hay asuntos que no entienden de colores políticos. Pero tampoco vamos a tolerar más abandonos ni desprecios. Por eso hemos registrado una iniciativa parlamentaria en Les Corts Valencianes, que entró en la Cámara el pasado 3 de febrero. En ella queda claro que sí, que es posible. De este modo, todos los grupos políticos en la Cámara quedarán retratados y veremos si apoyan o no, con sus votos, el anhelo de los castellonenses de que la gaiata sea declarada BIC.

Se acabaron las esperas incomprensibles, los balones fuera, las promesas que no llegan a ningún puerto. La gaiata no puede estar por más tiempo apagada, como la ha tenido el gobierno municipal en las pasadas fiestas. O arrinconada en Fitur. O sin la promoción que se merece. Sin ir más lejos, las falleras visitaron recientemente a la presidenta de la Comisión Europea, dando visibilidad a las fiestas josefinas.

Sí a que la gaiata sea declarada BIC, sí a que las gaiatas vean reconocido su trabajo, fundamental dentro de las fiestas de Castellón, sí a que la gaiata de la ciudad ocupe un lugar destacado durante todo el año, para que todos, vecinos y visitantes, la conozcan y la aprecien. Sí a que los gaiateros reciben más apoyo económico y social en justa recompensa al inmenso trabajo que realizan durante todo el año. Y sí a que nuestras fiestas recuperen la independencia y la autonomía que tenían y deben volver a tener, volviendo a activar la Junta de Fiestas que durante más de 40 años ha funcionado de manera ejemplar.

Candidata del PP a la alcaldía de Castellón