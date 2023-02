Borriana amb la Volta CV Fèmines

Borriana torna a ser l’escenari d’un esdeveniment esportiu rellevant, una prova de ciclisme de nivell internacional, perquè aquest divendres la ciutat acollirà l’eixida de la segona etapa de la 7ª edició de la Setmana Ciclista-Volta Comunitat Valenciana Fèmines, organitzada pel Club Ciclista Escapada.

Tornem així a omplir la ciutat d’esport i ambient festiu que revitalitza el comerç local amb esdeveniments que contribueixen a donar major visibilitat a la ciutat i situar-la com un municipi referent en l’esport. Una jornada important que atraurà nombroses persones aficionades al ciclisme, i veïns i veïnes, per a vore l’eixida de l’etapa.

Fa només 10 dies, l’endemà de Sant Blai, vam organitzar amb gran expectació l’eixida de l’etapa reina de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana-Gran Premi Banc Sabadell. Només una setmana abans, havíem celebrat la Gala del Ciclisme Comunitat Valenciana de la temporada 2022, organitzada per la Federació de Ciclisme de la Comunitat.

Tornant a la Volta Comunitat Valenciana Fèmines, vull destacar que es tracta de la prova femenina més antiga d’Espanya i una de les més importants del calendari internacional, en què participaran 23 equips i 161 ciclistes. Una prova en què les corredores hauran de completar 117 quilòmetres.

Es tracta d’una trobada del ciclisme femení que per a nosaltres té un significat especial, perquè des de les àrees d’Esports i d’Igualtat treballem fa anys per la defensa de l’esport femení i per reivindicar el paper de la dona en tota classe de pràctiques esportives.

La Setmana Ciclista-Volta Comunitat Valenciana Fèmines ens ajuda a donar major visibilitat a les dones i al seu paper en l’esport. Per a nosaltres és molt important incentivar esdeveniments de primer nivell com aquest en l’àmbit femení en diferents disciplines, igual que impulsem les proves masculines, pel que suposa quant a proporcionar referents a les nostres xiquetes, joves i dones.

Enguany Borriana té un protagonisme destacat amb la celebració de jornades ciclistes molt rellevants que situen la nostra ciutat en l’aparador mediàtic, tenint en compte que són competicions referents en el calendari ciclista nacional i, sobretot, en el calendari internacional. A més hem recuperat infraestructures emblemàtiques com el velòdrom municipal.

Amb la col·laboració de la Diputació de Castelló i de Kiko García, Borriana tornarà a ser protagonista en la Vuelta Ciclista a España 2023 en acollir el 30 d’agost el final de la cinquena etapa de la Vuelta, que eixirà des de Morella i recorrerà bona part de la província amb 185,7 quilòmetres de mitja muntanya.

Des de l’Ajuntament de Borriana vos convidem a ser part de la festa i a passar-vos-ho bé. Vos esperem! H

Alcaldessa de Borriana