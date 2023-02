La llegada del Carnaval

Nuevamente nos llega el Carnaval ¡y parece que fue ayer! Los organizadores han comenzado ya los preparativos, algunos muy avanzados y todos muy esperanzados. Y no es cosa de unos cuantos, sino de muchos. Y la cosa viene de antiguo, sin necesidad de más o menos representativos. Yo recuerdo cuando mi abuelo materno recitaba aquello de «Carnestoltesquinzevoltes/i Nadal de mes en mes/Pasqua de huit en huitdies/Quaresma no tornes més». Con ello quedaban claras las preferencias del pueblo llano que, además guardaba el anonimato mediante el disfraz. Inversiones de toda clase, introyecciones, cambios de sexo, intenciones no solamente sociales, sino también psicológicas, etc., afincadas ya en la Edad Media, aunque con reminiscencias de antiguas fiestas como las Saturnalicias y las Lupercales. Es toda una explosión de cierto desenfreno, permisividad, grupos de canto y descontrol. Es un escape ante la llegada de la época penitencial y de purificación. En España se introdujeron los bailes de máscaras con Carlos III. Otras costumbres eran la de echar agua desde el balcón a los transeúntes (las mujeres), corridas de gallos, peleles, el célebre entierro de la sardina...

Uno de los mejores tratadistas en España ha sido Julio Caro Baroja, quien afirma que el «el Carnaval (nuestro Carnaval), quiérase o no es un hijo (aunque sea hijo pródigo) del cristianismo, pues sin la idea de Cuaresma no existiría desde fechas oscuras de la Edad Media». El Carnaval significa, al menos etimológicamente, carnem levare, carnes quitadas, carnes fuera, aunque también se incluía la prohibición de huevos y leche. Este año son del el 18 y el 21 de febrero y dan comienzo con el llamado jueves lardero. Su antigüedad es notoria. Así, hay precedentes en Roma y Grecia, pero también en Egipto, celebraciones dionisíacas, otras dedicadas a una diosa celta, etc. En Iberoamérica se celebra un gran número de dedicaciones, entre la que destaca la de Río de Janeiro. Tampoco en España nos podemos quejar: Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, La Palma, Gran Canaria y aquí, Vinarós. Profesor