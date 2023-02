La mujer del César

Estamos inmersos en un agotador año electoral con urnas en mayo y diciembre. El 28-M será la primera gran prueba de fuego, en un ambiente al que no hay que buscar paralelismo al histórico 14 de abril de 1931 en el que las municipales finiquitaron la monarquía de Alfonso XIII, dando pie a la proclamación de la II República. Mi abuelo paterno, Antonio, siempre solía repetirme: «Me acosté mandando el Rey y me levanté gobernando un presidente republicano». En el caso que nos ocupa nadie prevé que de producirse una debacle de la izquierda, como apuntan algunas encuestas, Pedro Sánchez adelante las elecciones. El Gobierno Frankenstein (se aceptan apuestas) aguantará lo que le echen, en el caso de no cumplirse los vaticinios de la alta cocina del chef del CIS Tezanos (veterano militante del PSOE), que supondría el hundimiento del sanchismo y de Podemos en ayuntamientos y autonomías. El hartazgo puede palparse en el ambiente, al personal de a pie ya le pesa en exceso la trola, la propaganda y la escenificación de telepredicador revestida de impostura de gallardo caballero sin gallardía ni caballerosidad. Empero, ojo al parche, que nada está decidido y la capacidad de adaptación de Sánchez para superar cualquier adversidad va más allá de lo imposible, dejando a la altura del betún al contorsionista Zamorate quien, con un metro ochenta de estatura, es capaz de meterse en una botella de 40 centímetros.

Es más, en el camino de arropo a Sánchez a cuenta del presupuesto del Estado, es de resaltar el enamoramiento personal de Tezanos con su jefe, ya en el paroxismo al no cortarse ofreciendo cifras de valoración en lo personal del presidente del Gobierno que ni la grandeza de Los Morancos podría superar. Si bien, la realidad es tozuda y el ejército de asesores de la Moncloa trabaja, a macha martillo, en la elaboración de un plan para humanizar a Sánchez. Una colega de Madrid me cuenta un chascarrillo que circula por la capital: el ministro Bolaños ha fracasado en el intento de fichar a Spielberg para dirigir la operación Salvar al soldado Sánchez. Yo añado que a La Moncloa Pictures siempre le quedará Almodóvar y otros muchos cineastas militantes contra el peligro de la derecha. Una derecha, llámese PP, que cada día va consolidándose en los sondeos demoscópicos y que haría mal durmiéndose en los laureles. Ya lo dije el otro día, el PP asiste en solitario a las convocatorias. Al PSOE de Sánchez cualquiera le vale para sellar una alianza que le permita seguir en el poder. Ganar las elecciones es insuficiente sin la aritmética de la mayoría absoluta, con o sin pacto. La ventaja de sumar a cualquier precio la tiene el actual PSOE en todo el territorio nacional y la cita de mayo será la primera prueba de fuego. Un periodista de largo recorrido me comentaba que nunca había vivido una situación tan tensionada a las puertas de unas elecciones municipales y autonómicas. Refiriéndose a Castellón, reflexionaba en voz alta sobre los probables efectos de la nueva alternativa Som Castelló, que aglutina a un heterogéneo grupo de ciudadanos, revestido de toda legitimidad, con el deseo de ser llave de la alcaldía de la capital de la Plana. Según el plumilla, al tanto de cuanto se mueve en el ámbito político, Som Castelló puede ser la baza definitiva para mantener a Marco en el poder. Es cierto que el candidato del citado partido, Javier Mas, asegura a quien quiera escucharle que están abiertos a cualquier diálogo. Javier, que es historiador, conoce perfectamente aquello de la mujer del César. Podríamos estar asistiendo a una operación Lampedusa: «Que todo cambie para que todo siga igual». Periodista y escritor