Yo no me quedé a cuadros

La semana pasada, como director general de Urbanismo de la Generalitat valenciana, me reuní con varios representantes de asociaciones vecinales de la Marjaleria de Castelló.

Estaban muy preocupados porque no acababan de entender el proceso de legalización que el Ayuntamiento de Castelló ha iniciado después de aprobar el Plan General hace apenas tres meses. Y que podrá activar las herramientas de legalización que permite la ley urbanística valenciana.

De la reunión se pueden sacar varias conclusiones positivas, y la primera y principal es que no se va a derribar ninguna casa construida antes del 20 de agosto de 2014. No porque lo diga yo, o el concejal de Urbanismo, o el PSOE o el PP, sino porque, sencillamente, no se pueden derribar al amparo de la ley. Una primera buena noticia para la mayoría inmensa de los marjaleros.

La segunda buena noticia es que hay un proceso de Legalización de estas casas construidas antes de agosto de 2014 ya puesto en marcha por el Ayuntamiento de Castelló, bien a través de los Planes de Reforma Interior, bien a través de Planes Especiales y a través de las declaraciones de minimización, que son mucho más rápidas. Los tres procedimientos están poniéndose en marcha y, aunque comprendo las ganas de los vecinos por solucionar su problema urgentemente, lo cierto es que todo tiene un proceso y estamos hablando de 3.000 viviendas, cada una con su problemática diferente.

En prensa salió que yo me quedé «a cuadros» al conocer el retraso en la tramitación administrativa. Como podéis imaginaros a tres meses de poder legalizar las casas me hubiera quedado «a cuadros» si ya estuvieran todas legalizadas. Todo tiene su trabajo y su tiempo.

