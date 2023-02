Una retirada simbòlica

La creu dels caiguts del parc Ribalta. Aquell significatiu símbol que era una ofensa injustificada vers els no catòlics o aquells que defensaren la República. L’existència en un lloc públic, allò que representava, l’ocupació, al meu entendre il·legal del seu emplaçament en un jardí romàntic, amb l’afegit de ser un símbol religiós emprat per justificar una insurrecció militar que va portar a una guerra incivil.a fet que finalment, hagem pogut assistir justificadament, a la culminació de la retirada. En aquests cinc anys, hem escoltat de l’oposició a la seua retirada del lloc tota mena de destarifos, dels que diuen que són els grups defensors d’un cristianisme catòlic. Arcaics, partidaris aparents d’una mena de Hierocratisme. Els que mantenen com a nucli doctrinal la consideració de la superioritat del poder espiritual sobre el temporal.ierocratisme que tracta d’imposar la seua solució doctrinal a les qüestions polítiques. Persones convençudes de la seua fe, que mostren una manca de respecte total amb aquells que no professen la seua creença.

Per més que es negue, considerant el moment en que es va construir, el lloc privilegiat, la seua llegenda i ornament primari, era un símbol en nom del qual i amb el suport dels seus representants ací en la terra, va iniciar al 1936, una insurrecció militar i una incivil guerra al crit de «¡Por Dios y por España!». Les conseqüències: morts, misèria, fam i destrucció no són fets que s’esborren de la memòria dels qui ho varen patir.

La creu no s’ha enderrocat. El símbol religiós no s’ha destruït, sols ha canviat de lloc. La gent que vol mantenir el seu respecte per allò que per al seu credo representa, pot seguir fent-lo en un altre lloc, no públic, més adequat. Potser siga cert que el trasllat de la creu ens coste a tots els ciutadans una quantitat relativa de diners que paga l’Ajuntament, però es muda a petició dels creients.

Ben pensat, el problema es redueix al canvi de lloc. No deixa de ser una contradicció que com a societat civil ens oposem al manteniment del xampinyó de la mal anomenada pèrgola; exigim la restitució de l’antic jardí i pèrgola; volem que el TRAM no passe pel passeig de cotxes; en definitiva volem un parc com lo que és: romàntic sense concessions. I per el contrari exigim l’existència del mausoleu. Aleshores no podia estar més temps la creu en el parc Ribalta. Per què no pot estar en el pati de l’església de Sant Tomàs de Villanueva? Quin mal li ha fet als creients catòlics el canvi de lloc? Vulguen o no, en el parc Ribalta era un monument franquista, representant d’una dictadura. Una constant humiliació als del bàndol perdedor. On esta ara és un símbol religiós. Cal recordar com deia Ernest Hemingway que «una guerra, per necessària o justificada que sembla, no deixa de ser un crim».