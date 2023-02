L’hospital que Castelló mereix

Als problemes, solucions. Castelló tindrà l’hospital que necessita i que fa tant de temps que demana. Un hospital del segle XXI que oferirà la millor assistència sanitària a tota la ciutadania de la nostra província.

L’històric anunci del president de la Generalitat, Ximo Puig, marcarà un abans i un després amb una inversió també històrica de 241 milions d’euros, la més important que el Consell ha plantejat en tota la Comunitat Valenciana.

Castelló de la Plana i la seua àrea d’influència comptarà, al fi, amb un nou espai sanitari d’avantguarda que donarà solució a les demandes de la població. Entre altres millores, garantirà les estades en habitacions individualitzades, duplicarà el nombre de quiròfans i ampliarà les consultes externes fins a 270.

És una notícia que feia molts anys que tots i totes esperàvem i davant la qual crec que només cal alegrar-se.

Estic molt orgullós de pertànyer a un partit que té les prioritats molt clares i que sempre ho demostra amb treball i fets, un partit amb el qual s’està invertint més que mai en salut pública.

61 milions d’euros

Gràcies a les polítiques progressistes del president Puig, la inversió sanitària ha passat a la província de Castelló de 3,1 milions en 2015 a 61 milions d’euros en 2023, la qual cosa ha permés la renovació integral i construcció de nous equipaments sanitaris en bona part del territori.

A més, recentment s’ha licitat el projecte d’ampliació i reforma de les Urgències de l’Hospital General de Castelló i està a punt d’entrar en servei l’Hospital de Dia Oncològic de l’Hospital Provincial.

Quant a les contractacions, s’ha passat de la política de contracte zero del PP a la incorporació de nous professionals sanitaris. En el lapse entre 2015 i 2023 s’han sumat com a treballadors públics a 1.204 persones. Abans no es cobrien les baixes, s’amortitzaven directament per a estalviar. Escatimar en salut pública és el pitjor que un govern pot fer, perquè a qui s’està posant en risc és a la gent.

L’aposta del PSPV per reforçar el sistema sanitari a Castelló és clara, decidida i incontestable. Les xifres parlen.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló