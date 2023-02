No oblidar d’on venim per a saber on anem

Els vila-realencs no oblidem mai els nostres orígens. Sabem d’on venim. Ens sentim orgullosos i reconeixem el que devem als nostres avantpassats; orgullosos dels nostres orígens i de la nostra història, de la nostra ciutat amb cor de poble. Conscients de què no oblidar d’on vens és fonamental per a saber on vas. Per això, quan s’apropen aquestes dates, al voltant del 20 de febrer, data de la nostra fundació, el nostre orgull vila-realenc es vesteix de festa per a recordar que, fa 749 anys, el rei Jaume I decidí donar carta de població a les terres de la marge dreta del Millars, segregant-les del terme de Borriana. Són les nostres festes fundacionals.

I, si sempre són especials, l’any que ve encara ho seran més. Farem 750 anys. I aquesta efemèride, de gran transcendència per a la ciutat, s’ha de celebrar com Vila-real i els vila-realencs i vila-realenques mereixem. Per això, he decidit crear una comissió especial, que jo mateixa presidiré i en la qual s’integraran diferents grups de treball per àrees, que coordinarà un comissionat tècnic. Per a aquesta important comesa he designat un gran professional de llarga trajectòria en l’àrea de protocol i organització d’esdeveniments, el vila-realenc Enrique Viñes.

Amb el temps suficient

Per què ara? Per què no esperar a després de les eleccions o a que s’apropen més les dates del 750é aniversari? Doncs perquè aquesta commemoració tan rellevant és necessari que la puguem organitzar amb el temps suficient i, sobretot, canalitzant la participació i les propostes de tota la societat. Hi ha molts col·lectius i persones destacades de la ciutat que ens han transmés la seua voluntat d’implicar-se directament en aquesta commemoració i, per això, crearem aquesta comissió i els diferents equips de treball que la formaran, per tal d’implicar tota la societat civil, historiadors, tècnics, món de la cultura, associacions veïnals i grups polítics. Tots coordinats per aquest comissionat que, al llarg de la seua trajectòria professional, ha demostrat una solvència més que contrastada: membre de la comissió permanent de l’Associació Espanyola de Protocol, delegat d’aquest organisme a la Comunitat Valenciana, cap de Protocol de l’Ajuntament de Castelló en 2009 i 2021, expert universitari en protocol i organització d’esdeveniments, amb titulacions, graus i màsters en diferents universitats del país... Un currículum més que suficient, al qual se suma l’estima i el coneixement del nostre poble.

Estem tremendament il·lusionats amb el nostre 750 aniversari. Amb la perspectiva de celebrar tots, junts i juntes, que som un gran poble unit. La ciutat més xicoteta d’entre les grans, formada per homes i dones extraordinàries, dinàmica, oberta, humil... Un ciutat amb cor de poble que vol seguir caminant de la mà. Per això, vos anime a tots a participar i implicar-vos en la preparació del nostre aniversari.

Mirem alpassat per a seguir avançant en aquesta nova Vila-real del segle XXI més solidària, inclusiva, d’oportunitats, sostenible i innovadora. La nostra Vila-real, sí o sí. Per molts anys més!

Alcalde de Vila-real