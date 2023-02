El pilar de la sanitat

Els he de confessar que jo no soc molt de tòpics, encara que supose que com tot el món, els he de dir que tinc els meus, em costa entendre un diumenge sense paella, però a banda d’això, en el debat públic, no m’agraden, ja que hi ha gent que els buida de contingut real i del valor que tenen.

En aquesta campanya tots els candidats i candidates diran que la sanitat és un dels pilars de l’Estat del benestar, però no tots ho creuen, uns la volen privatitzada i convertida en negoci, altres la volen centralitzada en València i si no hagués sigut per Compromís, la Conselleria de Sanitat no haguera rectificat i apostat per la construcció d’un nou Hospital General Universitari de Castelló. La sanitat necessita millors i noves instal·lacions, sí, però també bona organització i dimensionament dels seus recursos humans. I és que encara que siga un tòpic dir que la sanitat és el pilar de l’Estat del benestar, és imprescindible recordar perquè ho és. I ho és perquè indistintament de la teua classe social o origen, el nostre sistema sanitari t’atén. Si tens un còlic de ronyó, un accident o has de passar per quiròfan, la sanitat està, i fa que la nostra societat siga més justa. Punt sense retorn Compromís ens hem estat trobant amb sindicats sanitaris i col·legis professionals, i hi ha una situació cada volta més dura i insostenible en l’atenció sanitària i un burnout generalitzat en els professionals, que pot arribar a un punt sense retorn. Donar-li la volta a açò depén de totes i tots, però principalment de la voluntat política, perquè no és sols una qüestió de noves instal·lacions i material o de més personal, que també. És una qüestió de distribució de recursos de forma equitativa i tenint en compte la territorialitat. És una qüestió de condicions laborals, de poder atendre amb qualitat al pacient. És una qüestió d’educació sanitària. I és que, com diu el director de Salut Pública de Castelló, Carles Escrig: «Per cada euro invertit en educació sanitària, estalviaríem entre 7 i 9 en assistència sanitària». És una qüestió d’escoltar als professionals, i també, i cal dir-ho, de trencar amb el centralisme de la Conselleria. La sanitat és el pilar de l’Estat del benestar, però eixe pilar està fonamentat en els i les professionals sanitàries. No els podem oferir falses promeses, els hem d’oferir treball, diàleg i recursos. Portaveu de Compromís per Castelló