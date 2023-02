"El poder de la inteligencia artificial (IA) en el mundo de los escritores se está volviendo rápidamente evidente en el campo de la escritura creativa. Son capaces de generar ideas e historias con una velocidad y precisión sin precedentes. Esta tecnología se puede utilizar para crear historias convincentes con tramas, personajes y escenarios intrincados".

"Con el uso de la IA, los autores ya no tendrán que esperar la inspiración ni confiar en sus propias habilidades para escribir una novela. La IA puede ayudarlos a desarrollar sus ideas más rápido y crear historias más atractivas que capturen la imaginación de sus lectores".

"La IA brinda una herramienta invaluable para los autores que buscan explorar nuevos géneros o experimentar diferentes estilos de ficción. En definitiva, brindan nuevas posibilidades en el mundo de la escritura creativa".

Todo lo escrito más arriba no lo he gestado yo sino una inteligencia artificial, una IA. Quizá sea la primera vez que en este periódico escribe un robot, un programa informático de fácil uso para cualquiera con las mínimas habilidades en el manejo de ordenadores.

El texto en sí no es demasiado brillante, aunque da el pego. De hecho, ahora mismo estoy tratando de soltar alguna frase ingeniosa que denote mi condición de humano, más que nada para sentirme superior a la máquina en lo creativo. Pero quizá su sombra sea demasiado grande y, la verdad, no se me ocurre cómo diferenciarme sin usar el truco fácil de contar un chiste.

Había dos robots por la calle y se cayó el del medio.

Lo siento, al final no he podido evitarlo.

Cada vez está entrando con más fuerza en los círculos culturales el debate sobre la inteligencia artificial. Sus avances son increíbles. Visualmente he visto trabajos espléndidos, conmovedores, impactantes, evocativos. Imágenes generadas por ordenador en pocos segundos capaces de obtener la catalogación de arte, al menos a mis ojos de inexperto.

Lo más interesante del asunto es que todos los expertos dicen que esto está en pañales, que apenas acaba de surgir y que en pocos años su desarrollo alcanzará cuotas impensables hoy en día.

Eso me recuerda al ludismo, el movimiento social de artesanos ingleses contra las máquinas. Alegaban que destruían empleo, y razón no les faltaba. Todos asumimos que los avances tecnológicos restan mano de obra humana. Lo asumimos y lo aceptamos. Incluso algunos pensamos que todos los trabajos manuales van a desaparecer y que eso cambiará el paradigma socioeconómico de la humanidad. El hombre se dedicará a tareas creativas a partir de ese momento. Pero ahora el avance de la IA nos hace pensar en que igual también en ese aspecto podemos acabar siendo inútiles.

Capitalismo

Desde luego no sé cuál será el futuro. Puede que el avance tecnológico sea la única arma capaz de desmantelar el sistema capitalista tal y como lo conocemos desde que se impusiera en el siglo XIX. Teorías que pretendían demolerlo ha habido muchas, sobre todo el comunismo, pero todas han ido sucumbiendo. Por algo será, que diría aquel.

No sé bien cómo he terminado hablando de capitalismo en un artículo sobre inteligencia artificial en el que un tercio del mismo ni siquiera lo he hecho yo. Me da que sigo impactado por las posibles repercusiones de todo esto.

Acabo con otro chiste, me parece pertinente porque las IA aún se encuentran muy lejos de las virtudes de los textos que hacen reír a los humanos: ¿Saben cuál es la diferencia entre el capitalismo y el comunismo? Que en el capitalismo el hombre explota al hombre y en el comunismo es al revés.

Mejora eso, inteligencia artificial.

Editor de La Pajarita Roja