Recuperem carnestoltes

Esta vesprada a Almenara tornarem a celebrar un any més la tradicional festa del carnestoltes, que enguany recuperem ja amb el format complet una vegada ha passat la pandèmia. I s’ha demostrat que la gent té ganes de carnestoltes a Almenara, ja que són prop de 300 persones les que s’han inscrit al sopar de pa i porta que s’ha programat per a d’aquesta nit en el Poliesportiu Cobert que conclourà amb una discomòbil.

Una festa amb arrels a la localitat i de gran participació que enguany es consolida amb el format tant vespertí com nocturn, ja que la festa començarà a les 18.30 hores des del Paulo Freire amb el passacarrer amb xaranga, acompanyat per l’espectacle itinerant A la Lluna, al Carrer. Després, a les 19.30 la festa es traslladarà al poliesportiu per a l’entrega de premis, amb guardó per a les millors disfresses individuals infantils i adultes, i un primer i segon premi per als conjunts grupals. Tot seguit vindrà el sopar i la discomòbil amb dj Kilian.

Volguera des d’aquestes línies destacar i agrair la col·laboració en les celebracions del carnestoltes dels Quintos 2023 així com també la dels Quintos dels 27 anys, al igual que tota aquella persona i entitat que col·labora i recolze la nostra celebració del carnestoltes.

I si hui és el torn per al carnestoltes de tot el poble, ahir va ser el carnestoltes escolars amb les cercaviles, tant del col·legi com també de l’Escola Infantil Municipal, on les més menudes i els més menuts recorregueren els nostres carrers en la seua festa.

Temàtica escollida

En aquest sentit, m’agradaria destacar la temàtica escollida pels centres. En el cas del CEIP Juan Carlos I, va ser el tema del foment del reciclatge i la natura, dintre de la tasca d’aposta per la sostenibilitat i la conscienciació ambiental que es porta a terme en el centre. Des d’ací, m’agradaria donar-los l’enhorabona.

I què dir de la temàtica escollida per l’Escola Infantil, els estils i temàtiques musicals, impulsant així la proposta que porta el centre del foment de la música com a gran valor educatiu i de futur. Des d’ací també les meues felicitacions.

En resum, que a Almenara estem de festa, estem de carnestoltes i esta vesprada, amb coneixement, ho celebrarem de la millor manera, amb la participació dels veïns i veïnes, que eixirem al carrer per a passar-ho d’allò més bé. Enguany, recuperem totes les celebracions del carnestoltes després de la pandèmia. Esteu tots convidats! Esteu totes convidades!

Alcaldessa d’Almenara