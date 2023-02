Com viure en cristià la malaltia?

Al Salm Responsorial d’avui repetim amb el salmista: «Només en Déu reposa la meva ànima», pregària individual de confiança en Déu que crida a posar tota la confiança només en el Senyor.

Tothom passa per circumstàncies difícils en què és temptat a pensar: el Senyor m’ha abandonat, el meu Déu s’ha oblidat de mi; com deia la gent de Jerusalem quan vivien desterrats a Babilònia.

Davant d’aquesta reacció instintiva pels problemes greus amb què sovint ens hi trobem, el profeta ens diu: «Creus que una mare s’oblidarà del nen que té al pit i no s’apiadarà del fill de les seves entranyes? Però ni que alguna mare se n’oblidés, Jo el Senyor no m’oblidaria mai de tu».

D’entre les circumstàncies que sovint porten alguns a desconfiar de Déu hi ha l’experiència de la malaltia. Deia ja Benet XVI en l’Encíclica Spe Salvi: «El sofriment forma part de l’existència humana; es deriva de la nostra finitud.em de fer tot el que es pugui per superar el patiment, però extirpar-lo del món per complet no és a les nostres mans».

La grandesa de la humanitat ve determinada sobretot per la seva relació amb el sofriment i amb el qui sofreix. Necessitem trobar en el sofriment un camí de purificació i maduració, un camí d’esperança.

A l’evangeli ens diu Jesús: «No us neguitegeu per la vostra vida. Qui de vosaltres, per més que es neguitegi, és capaç d’allargar ni un minut el temps de la seva vida?» Jesús no reclama desentendre’ns de la salut corporal. Ell només vol que no ens hi neguitegem i que, conreant la salut espiritual tant com la corporal, visquem la plena confiança en Déu que sap molt bé les necessitats que tenim.

En els moments de més debilitat, quasi de desesperació, sorgeixen forces insospitades d’amor revelant l’amor de Déu. L’Evangeli ens descobreix un misteri de vida que fa créixer amb força allò que sembla més feble, que inocula esperança suscitant solidaritat enfront de la solitud.

Administrador diocesà de Tortosa