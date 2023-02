La gigafactoria i els autònoms

Amolts polítics els convindria fer el contrari d’allò que la contalla popular diu. Tots hem sentit la frase aquella del Castell d’aniràs i no tornaràs. Supose que elles i ells també. Perquè fan tot el contrari del que la saviesa popular recomana que cal considerar. I si són de Castelló poden tirar mà del castell de Montornès que qui va no hi torna més.

Si camines fins un lloc difícil, complicat i no trobes res d’interessant, la millor de les opcions és no tornar-hi. Rectificar en definitiva la trajectòria anterior.

Però la casta política, generalment ha esdevingut una classe excessivament poderosa, i continua seguint una dinàmica, en termes habituals, de continuades accions que es mostren, passat un cert temps , poc convenients. I també motiu de preocupació i de despeses econòmiques considerables que , a la fi, paguem tota la ciutadania.

I això no resulta gens agradable

Ara tenim com a plat de cada dia el tema de les noves energies, de l’hidrogen verd, les plaques solars i, com a salvació de tots els problemes laborals, industrials, econòmics, etc, la gigafactoria de Sagunt.

És cosa comprensible, i que s’ha donat al llarg de la història des de que els humans som gent pensant, que busquem assegurar el futur. I trobar algun tipus de mite, d’encanteri o de país de Xauxa que ens duga al millor dels món possibles. On tot seran flors i violes.

Però la realitat s’entesta a dir-nos ben sovint el contrari. Especialment quan es tracSta d’obres humanes mampreses per interessos particulars i no socials.

Ara li toca a la gigafactoria. I seria bo recordar ens aquestes circumstàncies el que va passar i passa encara amb la Ford o amb allò de la Ciutat de la llum d’Alacant. Des de les administracions tot van ser avantatges per a que s’hi instal·laren. Es van abocar, a més de la pela, tot tipus de favors, subvencions, règims especials... tot per tal que vingueren ací. I tots a ballar-los els nanos. Adés americans o, ara, als alemanys. Sense pensar que, un bon dia, si convé (i ja s’ha estat a punt) tot el conjunt es desmantellaria i dut on fora més convenient. Deixant amb el cul a l’aire negocis, empreses, famílies i fins i tot organitzacions i entitats polítiques sense mirament.

Això cal recordar-ho.

De fet, ja han començat alguns problemes amb les expropiacions de terra útil. I sense entrar en el detall que no tot a la vida són diners, cal considerar que hi ha bens que no tenen valor econòmic però sí, i molt, cultural, paisatgístic, ambiental i necessari per a la salut social i anímica del poble. Fins i tot econòmic també. Però no a qualsevol preu.

Per quina raó no hi ha hagut un debat ample sobre si convé la gigafactoria, més enllà de la propaganda política que suposa proclamar que la tenim?

Quants diners se li donaran, per diferents vies com exempció o rebaixa d’impostos, crèdits fàcils, permisos amples... a la societat que la promou?

La propaganda fàcil és dir que suposarà no sé quants llocs de treball directes, i tants indirectes i açò i allò....

Clar, als polítics, quasi a tots, allò que els interessa és aparèixer amb grans cartell i a les noticies locals, regionals, estatals i fins i tot europees amb la cara contenta i venent el producte que els fa el caldo gros. Però un producte, a la fi, que no és seu, ni nostre. I que va per un camí al que molta gent savia i assenyada li posen pegues. Perquè, diuen, no tot ha de ser cada vegada més gran i més imponent. Perquè pot caure, com han caigut imperis i empreses. No ho oblidem. I han fugit deixant runes i desgràcia.

No han pogut pensar els planificadors de l’economia: Conselleries, ministeris, institucions diverses, que tot l’esforç que es fa i farà, tant en peles, milions d’euros, com en altres avantatges podria anar a edificar un teixit industrial i empresarial diferent?

Per exemple planificant un desenrotllament econòmic més dispers, més generador de sinergies en altres llocs no saturats, més divers també. Per a que si una crisi propera ens afecta no quedem penjats d’un únic sector, d’una sola empresa.

Pensar en veure les demandes precises i necessàries que els autònoms, les microempreses, tant importants en el sector productiu valencià i que han salvat tanta gent, per subvenir a les seues necessitats ajudant a crear i potenciant un conjunt empresarial que, per la seua banda, contribueix de manera clara i eficient a vertebrar els pobles i les comarques on exerceixen les seus activitats.

Es tracta en definitiva de preguntar-se si el model macro és el millor per a una societat com la valenciana, que té per tradició les coses xicotetes o mitjanes. D’abast casolà. La qual cosa no vol dir en absolut quedar-se tancats i desconnectats del món. I no cal sinó observar els casos com els que hi ha al nord italià , al País Basc o a casa nostra amb la xarxa de cooperatives que, fent front a les crisis diverses, han sabut continuar aportant beneficis, tant socials com econòmics. D’augment del PIB regional i estatal si voleu. Exemples d’èxit en aquest sentit n’hi ha arreu i seria cosa saludable tenir-los com model.

Només cal fer mirades amples i treballar en benefici de tota la societat. I no solament dels grans poders econòmics.

Sociòleg i traductor