Me gustaría tener mi libertad de siempre

Hay que tener ilusiones y defender lo que crees que es mejor para todos. Me gustaría que muchas cosas fueran diferentes a lo que son. Me gustaría que se mantuviera la separación de poderes porque es la auténtica democracia. Que fuéramos iguales hombres y mujeres y que no hubieran leyes que nos diferenciaran. Que se mantuviera la unidad nacional que nos hace más fuertes. Que los gobernantes gestionaran bien. Que no se basaran en mentiras históricas para tirar cortinas de humo. Que no se fomentara la división y el enfrentamiento entre españoles porque buenos y malos hay en todas partes. Que la educación fuera libre y no estuviera politizada, ellos son el futuro. Que los medios informativos no fueran panfletos de la voz de su amo. Que se respetara la propiedad privada y no se fomentara la ocupación. Que los que desempeñan cargos públicos relevantes tengan alguna formación específica y sean honrados. Que por el amor de Dios y por el bien de nuestros nietos no siga aumentando la deuda pública ni disminuyendo la renta per cápita. Que se fomentara el empleo privado y a los empresarios, que son los que crean riqueza, y no se traten de falsear los datos con empleo público, o sea, más gasto. Que no sufriéramos un acoso fiscal y unos impuestos sin parangón. Que no se indultara a criminales condenados por los tribunales. Que no hiciera falta comprar voluntades con subsidios diversos que matan la iniciativa. Que el esfuerzo sirva para que prosperen los que se lo merecen. Que no nos parezcamos cada vez más a dictaduras comunistas y bananeras como Cuba, Nicaragua o Venezuela. Y sobre todo me gustaría tener libertad, la misma que he tenido decenas de años y hoy me están quitando. Qué bonito sería.

Notario y doctor en Derecho