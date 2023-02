Hoy en día la salud es cuestión de suerte

Recuerdo a mi padre levantándose de la cama, entre quejidos y dolores insoportables para ir a trabajar mientras yo, lloriqueante, le suplicaba que se quedara a mi lado, como si eso pudiera asegurarme su eternidad, y sobre todo recuerdo cómo gravemente me decía «la enfermedad no es para los pobres, Paco, nosotros no podemos enfermar» y yo lloraba desconsoladamente hasta que, tarde, muy tarde, le veía llegar a casa, más cansado, más viejo y más enfermo, pero vivo. Hoy en día, cuando veo nuestras urgencias de hospitales públicos levantados con el sudor de tantos padres como el mío, rebosadas y los médicos, hijos de la miseria que como yo un día decidieron cambiar las cosas, colapsados, siento que mi padre, otra vez tenía razón, la enfermedad no es para los pobres, es un privilegio que no podemos concedernos.

La sanidad pública ha pasado de ser un derecho de todo español, a un privilegio de algunos y sobre todo, una pesadilla de muchos. Ponerte enfermo es tentar al diablo, entrar a formar parte de una partida de póker, en la que si los dioses del oro no te acompañan, siempre te tocan malas cartas, y con suerte, mucha suerte, te podrán atender para diagnosticarte una enfermedad que hace meses no hubiera tenido mayor importancia pero que ahora es letal. Nos hemos olvidado de lo importante de la lucha de nuestros mayores para que vivir no fuera cuestión de azar, sino un derecho inalienable y fuera de cualquier controversia, hemos involucionado hacia un punto de partida des de el que lucharon miles de españoles por dejar en el olvido. Nos hablan del MIR y de otras miles de cosas que los ciudadanos de a pie no entendemos ni tenemos por qué entender, nosotros pagamos nuestros impuestos para que nadie se esconda detrás de excusas vanas para no hacer bien las cosas, y creedme, no es tan difícil hacerlas bien, es como bien decía mi padre, cuestión de sentido común. Miles de millones de euros, cada año, salen de los gobiernos de las 17 autonomías que forman el estado español, que son quienes tienen las competencias para ello, hacia la nada, perdidos en la distancia que separa a los miles de chicos y chicas que han tomado el esfuerzo de formarse en nuestro país, para encontrarse con que si quieren ejercer su labor de una forma humana deben irse fuera, emigrar a lugares donde nadie entiende su idioma pero sí su necesidad de ayudar y vivir dignamente, hasta miles de pacientes que soñamos con que algún día ser pobre deje de ser síntoma de muerte. Ante esta situación de abandono de las atenciones primarias, los hospitales, se ven ahogados con miles de casos, no urgentes, al menos si hubieran sido atendidos en un primer momento por un profesional de la salud, de los muchos que se han visto obligados a emigrar a lugares a los que nunca soñaron ir, por mucho que algún político o política, se obstine en llamarlos «viajes turísticos». Una vergüenza que debería asolar a los mal llamados representantes de lo público, cuando lo único público que conocen es su desvergüenza. Me cuesta ordenar mis ideas cuando tanta rabia se agolpa dentro de mí y de cuantos hemos perdido a un ser querido por culpa de una situación tan insostenible como sencilla de arreglar, pero que en cambio se está convirtiendo en un obstáculo insalvable para una democracia, que si bien fue capaz de resolver problemas de índole social casi imposibles, ahora se colapsa y entra en muerte clínica por la ineptitud de aquellos a los que elegimos para resolverla… será que tenemos los políticos que nos merecemos… Espero que no sea así y que alguien se afane por cambiar las tornas. Hoy, ante la desesperación de tantos y la desvergüenza de otros muchos, me siento tan desvalido como aquellas veces en las que veía a mi padre asomarse al abismo con la ilusión de que todo cambiara como única arma, arma que todos tenemos y deberemos saber cómo usar el próximo mayo ante el mayor desafío que se nos plantea cada cuatro años, votar a los nuevos responsables de nuestra salud, que ahí es nada. Presidente Coordinadora Asociaciones de Vecinos de Castellón (Coasveca)