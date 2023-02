El Teatre Municipal que mereixem

Ja he dit algunes voltes que a la Vall d’Uixó tenim molts títols oficiosos de capital de o ciutat de… Però si d’alguna cosa som ciutat de… és de cultura. I ens ho creiem.

La millor mostra és l’aposta que hem fet per a reformar el Teatre Municipal Carmen Tur, amb una inversió de 279.000 euros en tres anualitats i el compliment d’un compromís de govern per disposar d’un espai digne i en les millors condicions, perquè els vallers i valleres així ho mereixem.

La segona fase acaba de finalitzar i amb una inversió de 89.000 euros s’ha eliminat el fibrociment (amiant) de la coberta, que s’ha substituït per una altra amb aïllant acústic i tèrmic i que compta amb protecció antiincendis. Això fa que l’edifici siga més eficient i segur i també s’eliminen els problemes de goteres i humitats que afectaven l’interior del teatre.

Una vegada acabades estes obres s’ha reobert el Teatre Municipal i es pot reservar, el que és una bona notícia per al món cultural i social de la Vall, ja que este és un dels edificis municipals més utilitzats per la ciutadania. Durant els mesos que ha estat tancat per obres hem sigut capaços de donar una alternativa a les entitats i associacions perquè pogueren realitzar els seus actes, com ara les presentacions falleres. I és que l’Auditori, la Biblioteca Municipal i el Palau de Vivel ens fan també ser un referent cultural.

Ara estem preparant el procés de contractació de la tercera fase de la reforma del Teatre Municipal Carmen Tur. La previsió és que les obres es realitzen este estiu amb un pressupost de 90.000 euros. Estos treballs consistiran en la construcció d’un nou escenari, el revestiment acústic del fons de la sala, la renovació del sistema de focus de llum, la substitució de la cortina per una altra ignífuga i el reforç de l’estructura de la coberta perquè suporte un sostre tècnic.

La primera fase es va realitzar l’any 2021 amb una inversió de 100.000 euros per a canviar el revestiment de les parets, millorar l’acústica de la sala, renovar la instal·lació elèctrica, instal·lar un sistema antiincendis, modernitzar la imatge interior i adaptar un bany. La passada legislatura ja es va adequar part del sostre i es van comprar les zones de les eixides d’emergència que durant anys s’havien hagut de llogar als propietaris per a complir amb la normativa.

Esta és una evident aposta per la cultura i pels espais culturals municipals. Al costat de la recuperació del patrimoni i del suport a les associacions i entitats, són les bases de la gestió de la Regidoria de Cultura. Eixe treball braç a braç amb als col·lectius el veiem en actes com l’Aplec de la Plana, que el cap de setmana del 3 i 4 de març tornarà a omplir la Vall de música, gastronomia, muixerangues i novetats com el correfocs, amb la coorganització de la falla Ja Estem Tots.

Es tracta d’un acte que a més de reivindicar les nostres arrels, la nostra cultura i la nostra llengua atrau moltes persones d’altres municipis fins a la nostra ciutat. Això a més de convertir-nos en un referent també contribueix a l’economia local, ja que molts d’estos visitants consumeixen en la nostra restauració i coneixen la nostra ciutat des d’un punt de vista també turístic.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó