Borriana avança

Aquesta setmana comencen les obres de remodelació de l’avinguda de la Mediterrània promogudes pel govern local amb un pressupost de 2.157.476 euros, una importantíssima actuació que actualitzarà i reordenarà el vial amb un carril de ciclovianants i, sobretot, amb la construcció de noves canalitzacions d’aigua potable i bombaments per a l’evacuació d’aigües residuals i pluvials que resolguen o, almenys, alleugerisquen els problemes d’inundacions d’aquesta zona. A més, un camí finalitzades les obres, tancarem l’anell ciclopeatonal de la salut entre la ciutat i la zona marítima.

Després de la firma divendres passat i amb un termini d’execució de 8 mesos, la remodelació de l’avinguda Mediterrània a càrrec de l’UTE Aglomerats els Serrans SA i Gimecons Construccions i Contractes SL, suposa l’adequació i millora del vial amb la construcció d’un carril per a bicicletes renovat amb una vorera per a vianants que discorrerà pel costat de la mar. També preveu la instal·lació de noves canonades d’aigua potable i de noves canalitzacions i bombaments per a l’evacuació d’aigües residuals i pluvials, així com la repavimentació del vial i el recobriment de les voreres.

Una actuació que millorarà els serveis de la zona i suposarà un alleujament cara a les pluges i possibles inundacions, amb l’augment del sistema de drenatge i la capacitat de recollida d’aigua pluvial, a fi de tractar de mitigar les inundacions provocades per les fortes pluges.

Nous bombaments

Precisament, per a millorar la xarxa de sanejament i pluvials s’afigen nous bombaments amb les canalitzacions corresponents, alhora que es canvia la il·luminació i, a més, s’aprofita per a pavimentar tota l’avinguda de la Mediterrània, aquestes obres han incrementat en més d’un milió d’euros els avantprojectes anteriors de 2017.

Ara es tracta de l’execució de la primera fase que va des de la carretera del Port fins al carrer Joan Carles I, on no hi ha afecció amb la zona del Domini Públic Maritimoterrestre, mentre que el segon tram no es podrà realitzar fins que no es tinguen tots els permisos de Costes. Amb aquestes obres Borriana disposarà d’una nova secció viària amb una vorera de 4 metres d’ample a la qual se li adossa una línia d’aparcaments de 2,2 metres.

La iniciativa, que suposarà amplis beneficis quant a mobilitat i seguretat ciutadana, permet a més avançar l’execució de les obres i, alhora, evitar la demora causada per la zona en què es necessitaria autorització o concessió de Costes.

Sense dubte estem d’enhorabona, perquè aquestes obres signifiquen un pas més en el nostre projecte de ciutat per a seguir construint la Borriana que volem, per a renovar la ciutat i protegir els habitatges de les inundacions i per a desenvolupar el municipi que ens il·lusiona amb inversions estratègiques. Una ciutat que ofereix oportunitats i espais per a tota la població i amb perspectiva de futur.

Alcaldessa de Borriana