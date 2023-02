Innovación rural: cambio de paradigma

Vengo de Albacete y vengo contento. Estamos en el buen camino. Se ha desarrollado en la ciudad manchega el IV Congreso Nacional de la Despoblación y el Reto Demográfico. Alcaldes y alcaldesas, personal del ministerio, presidentes y presidentas de diputaciones, gente de la universidad, diputados y diputadas… Tod@s hemos sido partícipes, además de la hospitalidad albaceteña, de unas jornadas repletas de ideas, propuestas y proyectos para enfrontar el problema de la despoblación. No pretendemos ser exhaustivos, pero lo allí dicho nos sugiere distintas reflexiones.

Casi sin darnos cuenta, casi sin querer, pero estamos asistiendo a un cambio de paradigma, a un cambio de modelo y un cambio cultural sin precedentes respecto a la ruralidad. Educar es cambiar la dirección de la mirada, decía Platón, y afortunadamente la dirección de la mirada respecto a lo rural está cambiando y vamos a seguir trabajando para que cambie aún más. La crisis pandémica ha sido una desgracia, pero también ha contribuido a ello. Hoy lo rural se niega a esquematismos simplificadores, allí estaba y está el sector primario agrícola-ganadero, por supuesto, pero también el turismo y el sector servicios, y todo lo que va a suponer la apertura a la conectividad. Ya está bien de hablar de la España vacía o vaciada, vamos a una España de oportunidades. Una España rural con potencial, sin victimismos. En otros momentos de la historia nos pasaron trenes que no supimos coger, ahora no va a ser así. Junto con Dinamarca somos el país europeo con el mayor despliegue de fibra óptica. Estamos ya en el 80%. Las posibilidades que abre el que cualquier aldea tenga conectividad son inusitadas, inmensas. Las carreteras del siglo XXI llegarán a todos los lugares y llegarán ya.

Crear red y aprender

Por eso el nuevo paradigma se llama «innovación». Lo decía muy acertadamente Paco Boya, secretario de Estado para la lucha contra la despoblación y nuestro referente en estos temas: hay que crear red y aprender. La innovación es un recurso necesario que de manera imaginativa genera inteligencia territorial. Teniendo como nueva herramienta la digitalización se puede retener talento en los territorios y desarrollar proyectos innovadores. De lo rural como sinónimo de analfabetismo y tosquedad, vamos a pasar a identificarlo con innovación, inteligencia, calidad de vida, bienestar.

Y en ese camino vamos a estar todos. Había congresistas de distintas fuerzas políticas y en representación de diferentes autonomías y en las respuestas a la despoblación todos y todas convergían: implementación de servicios al territorio, fiscalidad diferenciada, transporte a demanda, simplificación administrativa, estatuto de pequeños municipios, financiación local, feminización del mundo rural. Se está creando un diálogo constructivo y una gobernanza multinivel (ayuntamientos, diputaciones, autonomías, gobierno central, sociedad civil) que permite grandes consensos en la senda de mejora. La aprobación por unanimidad ha sido la tónica en aquellas autonomías que ya han legislado contra la despoblación. Ese es el camino y el Gobierno lo ha puesto en marcha. Hay 130 medidas contra la despoblación y los Next Generation han de suponer una gran ayuda. Hay que hacer pueblos atractivos para vivir e invertir. Y como también decía Paco Boya no nos tenemos que obsesionar con la demografía. La demografía es el síntoma, no el problema. Hay que movilizar recursos, mover voluntades, ponerse en marcha, hacer cosas, actuar. Si hay que contar ya contaremos, pero si las cosas se hacen bien, los resultados se darán.

Nubarrones

Pero no somos ingenuos, en este espacio esperanzado y optimista que dibujamos también hay nubarrones, y uno importante es que se abra, cada vez más, la brecha urbano/rural. Lo decía muy bien Miguel Gracia, presidente de la Diputación de Huesca: «No puede ser que la ciudad lave su conciencia ecológica en el campo, que allí quepan todas las figuras de protección imaginables que vengan a lastrar las posibilidades de vida en el territorio». No somos parques de atracciones, ni reservorios de la biosfera, somos comunidades ciudadanas que viven, aman y sienten su territorio y lo quieren sostenible natural y socialmente. Sería fatal soportar una cierta forma de colonialismo verde que busca soluciones para el territorio sin contar con el territorio.

Presidente de la Diputación de Castellón