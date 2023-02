Creánme si les digo que algunos de los que se hacen llamar políticos no dejan de sorprenderme, sobre todo si no muestran ningún tipo de rubor cuando entran en lo peor del ejercicio de esta noble profesión, es decir, en la práctica de la política incoherente. Me refiero a decir una cosa y hacer otra, al travestismo político con el que sin ningún tipo de complejo se llegan a transformar aunque con su comportamiento y actitud contribuyan a que el vecino de a pie sienta cada días más desafección por la política.

Uno de los ejemplos más claros lo he vivido en primera persona en la institución provincial, en ese Ayuntamiento de Ayuntamientos que es la Diputación. Esa institución cuyo manto debería cobijar a todos los municipios que, con suerte, podemos alzar la voz un día al año en la denominada Cumbre de Alcaldes, un foro de escucha activa pero poco reactiva, ya que las demandas de los munícipes y necesidades reales de los pueblos, acaban cayendo en saco roto. Plaga de mosquitos En el caso de Benicàssim, le pedí al Sr. presidente que incrementara la dotación económica para luchar contra la plaga de mosquitos que cada verano azota con virulencia a nuestros vecinos. También que colaborara en el desarrollo de proyectos turísticos de los que al final se beneficia toda la provincia, así como la asunción de la totalidad del coste de la infraestructura de la desaladora, con el fin de que se liberara del bolsillo de los ciudadanos. Pues bien, ninguna de las reivindicaciones fueron atendidas ni contempladas en el presupuesto provincial resultando tan sorprendente como incoherente que, a pesar de ello, fueran avaladas por dos partidos como Compromís y Ciudadanos que cuentan en sus filas provinciales con miembros de la propia corporación municipal de Benicàssim, lo que viene a demostrar que hay quienes piensan únicamente en clave personal, en lugar de preocuparse por la ciudad que representan. Los mismos que se las prometían felices auto erigiéndose adalides de la defensa de los intereses de Benicàssim, justificando su apoyo a cambio de inversiones ambiciosas que iban a ir directas para su municipio demostrándonos, nuevamente, que vuelven a caer en el engaño y en la incoherencia, ahora transformada en auto complacencia, y es que ya lo que dice el refrán «mientras ande caliente, ríase la gente». Alcaldesa de Benicàssim