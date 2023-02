Un centre cultural per a la Vila-real del segle XXI

Celebrar un aniversari és sempre una ocasió única per a poder recordar d’on vens, qui eres o cap on vols anar. Aquesta setmana, començarem les activitats en commemoració dels 35 anys del Grup de Dolçainers i Tabaleters El Trull. Una entitat que, amb la seua música, ens ha acompanyat durant aquests anys, marcant el compàs de tradicions tan nostres i emotives per a tots nosaltres com la dels nostres gegants Pasqualet, Marigracieta, Jaumet i Pinella. Gegants que, per cert, compleixen també 10 anys des què l’enyorat Pasqual Batalla va impulsar la seua recuperació i que tan bé cuida la nostra Colla Gegantera. Ambdues entitats ens ajuden a fer més gran el nostre cor de poble, un element fonamental per a fer viable la nova Vila-real del segle XXI. Perquè sense ànima, sense estimar d’on vens, no hi ha futur possible.

Des de l’Ajuntament, estem encantats de col·laborar en aquest aniversari, enfortint cada dia la nostra aliança amb una societat que treballa de la mà, fent equip, per a no deixar d’avançar. Convençuts que l’Ajuntament ha de ser, sobretot, el pegament de la nostra societat, i fer honor a l’arrel etimològica de la paraula: iunctus, junts.

En els últims 12 anys, hem treballant molt per a ajuntar. Amb ajudes directes, convenis, facilitant tràmits o dotant d’espais i infraestructures perquè les nostres entitats puguen desenvolupar una activitat que cada vegada és més intensa. Volem seguir sent l’instrument facilitador i cohesionadori, per això, seguint, com sempre, el principi de millora continua, ja estem treballant en nous espais per a fer possible l’activitat cultural i associativa del gran entramat social del nostre poble. La Casa dels Mundina, on assaja i ensenya El Trull en l’Escola de dolçaina i tabal que van obrir en 2011 i en la qual col·laborem també des de l’Ajuntament, s’està quedant menuda per a la gran quantitat d’activitat que generen les nostres entitats.

Finançament

Aquest és l’objectiu del futur Centre cultural de l’Hospital. Un projecte molt ambiciós que, inclòs en l’Agenda Urbana que hem aprovat amb la participació i el consens de la ciutadania, hem presentat als fons europeus per a obtenir finançament. Malauradament, la capacitat econòmica del nostre Ajuntament és molt limitada, però estic segur que, per l’envergadura i la potència que té, el Centre cultural de l’Hospital --en l’antic convent de les dominiques-- eixirà endavant per a convertir-se en el vertader espai cultural de la nostra ciutat. Un projecte, a més, que té firma vila-realenca, la de l’arquitecte Pau Batalla. I així, segur que el 40é aniversari del Trull el podrem celebrar ja amb el nou centre cultural que mereix la nova Vila-real del segle XXI.

De moment, visquem i gaudim del 35é aniversari del Trull. Vull agrair especialment el seu president, Manolo Bort, i el responsable d’activitats, Josep Salmerón, amb tot el seu equip, per la programació que amb tant de carinyo han preparat, amb activitats tan destacades com la participació, per primera vegada, en la nostra Setmana Santa, festa d’interés turístic autonòmic, o l’homenatge a Pasqual Juan Rochera, Pasqualet de Vila-real. La nostra ciutat amb cor de poble està de festa. Per molts anys més!

Alcalde de Vila-real