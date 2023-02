Al costat de la ceràmica

Cevisama tornarà a obrir les seues portes la pròxima setmana per a mostrar al món les últimes creacions i tendències del sector ceràmic. L'Ajuntament de l’Alcora, com no podia ser d’altra manera, tornarà a estar present en la fira que es celebra a València per a acompanyar i donar suport institucional a les empreses en aquest important aparador internacional, en el qual exhibiran tot el seu potencial, els seus productes innovadors i de primera qualitat, dues constants de les firmes alcorines, que treballen intensament per a mantindre’s com a referents, aportant prestigi i riquesa al nostre municipi.

L’Alcora és, abans de res, ceràmica. És l’element que ens defineix i ens diferencia. És passat, present i futur del nostre poble. Des de la seua dilatada trajectòria terrissaire, fins a l’actual indústria taulellera, amb parada obligatòria en una gran fita que ha possibilitat que el nom de l’Alcora estiga inscrit amb lletres d’or en la història de la ceràmica artística i industrial: la fundació en 1727 de la Reial Fàbrica de Pisa i Porcellana del Comte d’Aranda. El seu naixement i posterior desenvolupament va marcar per sempre la història socioeconòmica del nostre municipi i de la província. Des de l’any 2016, estem bolcats en la seua recuperació i posada en valor. Millorar els polígons A més de fer costat a les empreses alcorines, en Cevisama 2023 presentarem els projectes que estem duent a terme per a millorar els polígons industrials. Queda moltíssim per fer, en soc molt conscient, però també és cert que en aquests últims anys s’ha invertit més que mai, més de 2 milions d’euros, per a millorar, modernitzar i dotar d’infraestructures i serveis els nostres polígons. A més, ens hem mogut per tal d’aconseguir ajudes, de fet, el 40% de les actuacions, materialitzades en Foies Ferraes, Santa i Torreta, estan subvencionades per l’Ivace. Hem iniciat un camí que ha de seguir necessàriament, acompanyat, a més, d’altres mesures. L’Alcora sempre s’ha caracteritzat per ser un municipi industrial i emprenedor, i que ningú dubte que des de l’Ajuntament estarem sempre al costat de la ceràmica en tot allò que estiga al nostre abast. Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló