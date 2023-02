De les Coves a Madrid

Aquesta setmana, Compromís a la Diputació de Castelló hem reiterat el nostre rebuig al projecte Magda i, amb ell, a tot un model de producció energètica de mega projectes i de línies de MAT que amenacen el nostre territori, que el fracturen, que espolien els nostres recursos i la nostra sobirania com a poble.

Des del principi de la legislatura, hem insistit que cal una transició energètica justa, a escala humana i de proximitat, si el que realment volem és posar el benestar del veïnat i l’autonomia dels nostres pobles en el centre de la governança. Compromís vam ser el primer partit en proposar alternatives a les institucions.

En aquesta línia, hem impulsat polítiques com la llei d’emergència climàtica al govern valencià o el pla de transició energètica a la Diputació de Castelló, perquè realment la transició comence pels sostres i de manera descentralitzada, que fomente les comunitats energètiques locals il’autoconsum a famílies i empreses sense tallar cap arbre i sense ignorar el rural. Quin sentit tindria de cap altra manera?

Doncs se veu que per al Gobierno de España, format per PSOE i Unidas Podemos, algun sentit déu de tindre, després que el 7 de febrer el BOE publicara l’aprovació de la Declaració d’Impacte Ambiental del «Parc solar fotovoltaic Magda de 150 Mwp i la seua infraestructura d’evacuació a la província de Castelló».

L’oligopoli energètic del palco del Bernabéu

Que el Consell de Ministres ignore els informes de la Conselleria sobre les afeccions al territori de projectes com la Magda que afecten a tot el País Valencià és, a més d’una mostra de deslleialtat institucional, la mostra que en lloc d’una transició energètica que garantisca el benestar de les famílies, el Gobierno està pensant en el benefici de l’oligopoli energètic del palco del Bernabéu.

I de sobte, al bipartidisme li sembla una barbaritat. Poc de soroll van fer fa un any quan associacions com Nostra Terra o la plataforma No a la MAT alertaven dels perills del projecte. Ara esperem que també els seus diputats a Madrid, tal com ho ha fet el nostre únic representant Joan Baldoví, en demanen la paralització. Allí és on hauran de posicionar-se i votar. Perquè ací al País Valencià tenim una estratègia de transició energètica.

Compromís no tolerarem que convertisquen el nostre territori en la bateria d’Europa i seguirem estant des de les Coves fins a Madrid junt amb els moviments socials per aturar aquesta salvatjada.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament i a la Diputació de Castelló