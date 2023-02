Candidatura renovada

L’Assemblea Extraordinària de l’Agrupació Local del PSPV-PSOE d’Almenara va aprovar ahir la candidatura que presentarem a les properes eleccions municipals del diumenge 28 de maig, una llista, que tinc el plaer de tornar a encapçalar, amb renovació i paritat, però també joventut i experiència. Una candidatura amb gent preparada per afrontar els grans reptes de futur amb garantia i que continuarem deixant-nos la pell pel nostre poble. En resum, una candidatura configurada per dones i homes que Estimem Almenara.

En aquesta candidatura socialista confeccionada per a que Almenara continue avançant pel bon camí apostem per dues vessants imprescindibles per a fer bona política, l’experiència i la innovació, ja que formem part quatre dels set regidors i regidores de l’actual equip de govern. A més, destaquem la paritat de la llista, amb 8 dones i 7 homes, així com la joventut, ja que el 30% de la mateixa té menys de 30 anys.

En quan a noms, ja sabeu que tornaré a encapçalar la candidatura, acompanyant-me els actuals regidors i regidores Lorenzo Vicent, Débora Marín i Alicia Paricio en els primers llocs, continuant amb Borja Forner, Sonia Bonet, Iván Poveda, Mar Rodríguez i Alfredo Muñoz. Al lloc 10 estarà l’actual regidora Paula Aguilar, a la que seguiran Cristóbal Gómez, Nuria García, Iván Cardona i com a suplents, Nereida Pérez i Julián Valenzuela. Un equip amb força, il.lusió i que per damunt de tot Estima Almenara.

Treball, l’esforç i passió per Almenara

Des d’aquestes línies volguera agrair de manera molt especial la dedicació, el treball, l’esforç i la passió per Almenara que han demostrat els darrers anys Paco, Juan i Veli, que per a les properes eleccions no estaran a la candidatura, agraïment que també faig extensiu a Paula, que ens acompanyarà al lloc 10. També m’agradaria agrair el recolzament que hem rebut de l’executiva local del PSPV, així com de l’assemblea de l’Agrupació Local d’Almenara.

Nosaltres, els socialistes d’Almenara ja estem preparats i preparades per al futur i per a obtindre de nou la vostra confiança. Hem configurat un equip amb il.lusió i força per afrontar els grans reptes que tenim per davant, com és el desenvolupament del polígon del Barranc de Talavera, generar ocupació i economia al nostre poble, seguir millorant i potenciant la nostra platja Casablanca, seguir lluitant per la igualtat i l’educació, seguir apostant per la nostra cultura, història, festes, tradicions i esports, seguir millorant els nostres paratges i muntanyes, ser un poble més sostenible, i com no, recuperar el Castell i tot el nostre patrimoni històric... Tots estos i alguns més són els nostres reptes, i ho aconseguirem perquè Estimem Almenara.

Alcaldessa d’Almenara i candidata a l’alcaldia pel PSPV d’Almenara