A falta de ayudas, homenajes

¡Qué tío más listo! He de reconocer que Ximo Puig es un político de los que se echará mucho de menos el día que no esté… si es que algún día sucede eso, porque lleva entre nosotros toda la vida.

En una situación en la que el PSOE y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, van de error en error --o de cagada en cagada, según se mire--, el líder de los socialistas valencianos sigue mirando al futuro con las luces largas, aunque las elecciones autonómicas ya estén mucho más cerca.

Mientras que el Gobierno socialista en Madrid sigue sufriendo la radicalidad de sus socios podemitas, de sus apoyos puntuales en simpatizantes de los ¿ex? etarras y de sus guardaespaldas independentistas catalanes, entre otros, el presidente de la Generalitat valenciana está tratando de esquivar las balas del fuego amigo con bastante mejor resultado que su jefe de Madrid.

Y, si no, no hace falta más que comprobar cómo ha sabido hacerse una foto de complicidad con la patronal empresarial de la Comunitat Valenciana en un momento en el Compromís --su Compromís-- anda sacando pecho a costa de la implantación de la semana laboral de cuatro días y que Podemos --su Podemos-- sigue arreando a diestro y siniestro al tejido productivo autonómico, el único que hay, y que genera riqueza y empleos para mantenerles a todos.

Día de la Empresa

Ximo Puig ha anunciado por todo lo alto el acuerdo para celebrar la semana que viene el Día de la Empresa de la Comunitat Valenciana, que se celebrará, precisamente, en Castellón, la provincia que más está sufriendo los embates y el desastre de gestión económica del actual Gobierno de coalición encabezado por Pedro Sánchez.

¿No es de crack? He de reconocer que Ximo Puig me cae bien en lo personal y que me parece muy pragmático en lo político. Así que, como tipo espabilado que es, ha decidido que, a falta de dos meses para las elecciones, a falta de ayudas para nuestra industria, habrá homenajes.

Periodista