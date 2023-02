Lo tangible

Escribir a mano se ha convertido en una más de mis peculiaridades. Ya apenas nadie practica la caligrafía salvo, quizá, para esas cosas modernas del lettering. Para escribir bonito. Mi letra es funcional, algo que me desasosiega. Preferiría que fuera ininteligible, llena de personalidad; compleja. De médico, como se suele decir. Pero es lo que hay, y no me sale forzarla.

Parece ser que hay estudios en los que se demuestra que la actividad cerebral es distinta cuando escribimos a mano y cuando lo hacemos sobre el teclado de un ordenador. Hay un buen puñado de escritores que dicen desempeñar su trabajo de forma distinta según el método que usan. A la cabeza de ellos Mircea Cartarescu. Acabo de ver, en el reciente Día Internacional de la Escritura a Mano --sí, esto daría para otra columna, hay días para todo; de hecho creo que ya están todos los del año ocupados, incluido el 29 de febrero, Día Mundial de las Enfermedades Raras--, puso en redes sociales fotografías de los manuscritos de las primeras páginas de sus dos obras más conocidas, Solenoide y Orbitor. Letra pulcra, incluso me atrevería a decir que un tanto infantil, semejante a la mía --déjenme decir que nos parecemos en algo--; ningún tachón, nada de notas entre líneas.

Estamos perdiendo el contacto físico con las cosas. Una amiga me contaba durante una conversación que ante una fotografía en papel su hija de 10 años puso sobre ella el pulgar y el índice para estirar hacia afuera. Quería hacer zum la niña.

En el mundillo de los wargames las editoriales nos permiten jugar gratuitamente en los ordenadores. Suben a internet los reglamentos y los archivos para usarlos desde el PC. Confían en que si te gusta te vas a gastar un centenar de euros en comprar el juego físico. Las ventajas teóricas de usar el ordenador son inmensas: las piezas nunca se mueven de sitio, puedes ir hacia atrás y rectificar si has hecho algo mal, el despliegue se realiza en segundos en lugar de durar horas… Y es gratis, claro. Aun así, mucha gente sigue gastando dinero en los juegos físicos.

Y es que a veces las desventajas de lo tangible son en realidad una ventaja. No es lo mismo ver tus escritos en una pantalla que tocar las páginas impresas, no es lo mismo tener colgado en el pasillo una fotografía de tus abuelos que mirarla en la pantalla del móvil, no es lo mismo coger con pinzas una ficha de la Vieja Guardia de Napoleón que mirar los pixels en la pantalla. Es mejor, mucho mejor, pese a que no encuentre ningún argumento que lo respalde.

Usar por primera vez libretas

Probablemente la próxima generación pierda ese apego, aunque no estoy seguro. La maestra de mi hijo nos dijo el otro día que a los niños les había encantado usar por primera vez libretas donde escribir. Eso sí, nuestro chiquillo prefiere jugar a Minecraft que a sus Legos --de Minecraft, por cierto--. Aun así, en casa el chaval ha empezado con 6 años a escribir su diario personal, gestado a base de texto y también con dibujos. Ojalá lo siga toda su vida, en físico o en digital. Pero esto ya es otra historia de la que algún día hablaré.

Sobre lo físico recomiendo leer a uno de los filósofos estrella del momento, si es que esto no es un completo oxímoron: Byung-Chul Han. El coreano, aunque educado en Alemania, habla de las cosas digitales en su ensayo No cosas. Ya con el título, la verdad, comprendemos la tesis que va a ofrecernos. Y es que vamos llenando nuestra vida de esas «no cosas», y relegamos lo tangible al trastero cuando no directamente a la basura. A ver si nos olvidamos de que también nosotros somos «cosas» y no píxeles y algoritmos…

Editor de La Pajarita Roja