Fidels a la Paraula de Déu

Tots els anys el primer diumenge de Quaresma meditem l’episodi de les temptacions patides per Jesús que no es diferencia de nosaltres per no ser temptat sinó per vèncer la temptació des de la fidelitat a la Paraula de Déu. No tenim un Gran Sacerdot incapaç de compadir-se de les nostres febleses. Ell de manera semblant a nosaltres ha estat provat, encara que sense pecar (He 4,15). La temptació és experiència universal i permanent, de tothom i de sempre; és cruïlla on cal decidir quin camí seguir i vers quina meta avançar.

Des de la perspectiva bíblica, la temptació és prova que Déu envia o permet per comprovar l’autenticitat de les paraules d’amor que li adrecem: «Recorda’t de tot el camí que el Senyor, el teu Déu, t’ha fet recórrer pel desert des de fa quaranta anys.. T’ha posat a prova per veure si observaries o no els seus manaments» (Dt 8,2s). Però la intenció del temptador sí és fer-nos caure en el pecat: en aquest sentit, Déu no tempta ningú (Jm 1,13). Els onze primers capítols del Gènesi són un punt i a part essencial en la Bíblia. Punt i a part perquè no parlen de històries localitzables i datables; essencial perquè són resposta de Déu als greus enigmes de la humanitat de sempre. Déu atorga als éssers humans competència per a dominar la terra, però reservant-se com a domini exclusiu seu dos arbres o àrees: l’arbre de la vida i l’arbre del coneixement del bé i del mal. El bé de la humanitat requereix que aquests dos camps tinguin la màxima garantia: la del propi Creador. El diable i Jesús personifiquen dues maneres de llegir l’Escriptura: a conveniència pròpia o a glòria de Déu per complir el seu Pla salvador. Que la santa Quaresma recentment estrenada el Dimecres de Cendra ens enforteixi a tots per a poder renovar vitalment la fe, l’esperança i la caritat, mitjançant les diverses pràctiques quaresmals de l’almoina, el dejuni i la oració. Administrador diocesà de Tortosa