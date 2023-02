L’aniversari de la Universitat Jaume I --demà es compleixen 32 anys de la creació-- representa una bona oportunitat per a renovar públicament el nostre compromís de treballar, dia a dia, perquè l’UJI siga, per damunt de tot, una universitat per a la societat. Una societat que volem que siga democràtica, diversa, amb capacitat crítica i amb més igualtat d’oportunitats.

Això suposa, per tant, que cal mantenir el focus de la nostra acció, individual i institucional, a garantir el millor servei públic possible d’educació superior, a enfortir el nostre potencial investigador, a contribuir a la transformació social i a la millora de la qualitat de vida de les persones.o hem de fer com ho hem fet en aquestes tres dècades: des del rigor científic i intel·lectual; amb vocació europeista; conreant la nostra identitat pròpia i des d’uns valors compartits. Aquests principis són avui sinònim d’excel·lència acadèmica i de compromís social i territorial, però també ens han convertit en un dels motors fonamentals per al progrés de la província i de la Comunitat Valenciana.

Compartisc algunes de les dades que avalen que la creació de la Universitat Jaume I ha generat un instrument de transformació social. Així, els milers de titulats i titulades (s’han expedit més de 56.000 títols des de 1991) han aportat capital humà a múltiples sectors socials i econòmics.

A més, cal destacar que, en aquests moments, a l’UJI estudia l’11% de l’alumnat de grau i màster de les universitats valencianes, del qual, un 35% provenen de fora de la província, el percentatge més alt de tot el sistema universitari valencià.

La nostra oferta acadèmica, amb 34 graus, 44 màsters oficials i 23 programes de doctorat, està dissenyada per a atendre les necessitats formatives de les persones i per al desenvolupament del nostre territori. A més, sabedors de la necessitat de garantir l’aprenentatge al llarg de la vida i el reciclatge professional, hem impulsat la formació permanent amb una oferta que supera els 150 cursos.

L’activitat investigadora ens ha posicionat entre el 4% de les millors universitats del món, segons els principals rànquings internacionals. A més, comptem amb instituts d’investigació que tenen un important impacte en el territori, com és el cas de l’Institut de Tecnologia Ceràmica, que ofereix solucions a un sector tan estratègic com el ceràmic. Al seu torn, Espaitec, el nostre parc científic i tecnològic, està contribuint a la transformació empresarial de la província cap a sectors intensius en innovació.

També comptem amb deu seus universitàries en diferents comarques i, des de fa més de vint-i-cinc anys, desenvolupem el Projecte d’Extensió Universitària, al qual s’ha sumat en els darrers anys el programa Enclau-UJI, gràcies als quals, la presència de l’UJI en tot el territori està plenament consolidada.

L’activitat universitària no es pot entendre sense la implicació d’altres institucions --Generalitat, Diputació, ajuntaments, Port, Aeroport-- i empreses, entitats i fundacions del nostre entorn. Vincles que es materialitzen a través de convenis de col·laboració, programes compartits, càtedres, aules i pràctiques curriculars per a l’estudiantat de la Universitat amb més de 5.000 convenis actius.

La connexió amb la societat ha sigut, i és, una de les nostres prioritats, a la qual també contribueixen, de manera significativa, les tres fundacions de l’UJI. La Fundació General, que, entre altres, gestiona Espaitec; la Fundació Universitat-Empresa, que aquest 2023 celebra el seu trentè aniversari, i la Fundació Isonomia, que estén la investigació de gènere en una xarxa de municipis per la igualtat formada per més de norantaajuntaments.

Un aniversari no pot ser sols passat, sobretot és futur. Un futur que, sabem, està ple de reptes: climàtics, socials, geopolítics, culturals i tecnològics. I per a trobar les respostes a tots eixos desafiaments, necessitem una formació actualitzada i adaptada a les demandes de present i de futur, i una investigació i innovació enfortides i amb valor social.

Per exemple, a l’UJI estem contribuint a donar una resposta responsable a la transformació tecnològica i als reptes energètics i també estem apostant per la transformació del sector agroalimentari, en un escenari més verd, sostenible, saludable i digital. Al mateix temps, ens impliquem en la cerca de respostes als nous reptes en els sectors de l’economia blava o la salut.

Per a continuar sent motor de transformació del territori, és fonamental que les universitats comptem amb recursos suficients i estables que permeten una planificació estratègica de l’activitat universitària. Ací rau la reivindicació de demanar el nou pla de finançament del sistema universitari valencià, ara en procés de negociació. Esperem tancar d’ací a poc temps, almenys així estem treballant des de l’UJI, el repartiment de fons per a 2023 i 2004, i aprovar el marc en què es desenvoluparà, amb criteris d’equitat, aquest nou model de finançament.

Aquest pla de finançament serà clau perquè l’UJI continue escrivint la seua història com a l’instrument de transformació social que va reconèixer la llei de creació en 1991, i que va avalar la societat amb el seu suport al projecte universitari. Aquests 32 anys de treball per a la societat de Castelló ens encoratgen a seguir esforçant-nos per a ser la universitat que el nostre entorn necessita.

Rectora de la Universitat Jaume I