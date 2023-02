Recuperem la piscina d’estiu per a la Vall

Hem recuperat la piscina d’estiu de Sant Josep per als vallers i valleres. Per fi posem fi a un malson judicial que sobretot ens ha privat de gaudir d’estes instal·lacions en els últims anys. Ara l’objectiu és posar-la en marxa el més prompte que siga possible, tenint en compte mesures de sostenibilitat i d’estalvi hídric i energètic, la seua integració en l’entorn del paratge i que a més de ser un punt de trobada i d’oci per a la gent de la Vall també complete l’oferta turística de les Coves de Sant Josep.

Per això volem escoltar l’opinió dels vallers i valleres per al nou projecte. Des de hui al migdia la ciutadania podrà contestar un qüestionari en línia en la pàgina web www.lavallduixo.es, amb una bateria de preguntessobre el model de la nova piscina d’estiu. Principalment si mantindre l’actual amb característiques d’ús esportiu, un nou enfocat a l’oci familiar amb tobogans i jocs d’aigua o reubicar-la en un altre lloc. També quin tipus d’oferta complementària prefereixen, tant esportiva com gastronòmica i d’altres serveis.

Fins al 12 de març es podrà participar en este procés. Una vegada des de l’Ajuntament de la Vall d’Uixó analitzem els resultats i els tècnics municipals realitzen l’informe sobre l’estat actual de les instal·lacions, es redactarà l’avantprojecte (per al qual ja tenim reservada una partida de 15.000 euros) i es mostrarà de manera pública a tota la ciutadania, amb el seu cost i la planificació de la inversió que farà possible la seua reobertura.

Després de molts mesos de treball i de llargs processos judicials, el ple municipal va ratificar la setmana passada l’acord de 250.744 euros amb l’empresa que prestava el servei des de 2014 perquè l’Ajuntament recupere la seua gestió i la piscina d’estiu torne a ser dels vallers i valleres. L’endemà de rebre les claus, els tècnics municipals van accedir a les instal·lacions per a fer les primeres valoracions del seu estat i també s’ha reforçat el tancament dels accessos per seguretat. En les pròximes setmanes s’escometran els treballs de retirada d’elements en mal estat i que poden suposar un perill i també es netejarà i desbrossarà la zona.

Les claus no es recuperen perquè venen eleccions. Les claus es recuperen per a poder plantejar el projecte de piscina que els vallers i valleres mereixem.

És important començar a treballar des de ja, com hem fet. Perquè no hem recuperat la piscina per fer-ho, sinó perquè volem que siga un projecte consensuat amb la ciutadania tant per a la piscina d’estiu com per a les instal·lacions annexes.

Este és un dels molts projectes que tenim per a la Vall. En els últims anys hem recuperat la il·lusió pel present i pel futur i també estem en millors condicions econòmiques que en 2015 per a poder fer una piscina d’estiu que siga l’enveja dels pobles del voltant. I no pel simple fet de ser l’enveja, sinó pel fet de tindre unes instal·lacions dignes i en condicions i que suposen un revulsiu per a esta zona del Paratge de Sant Josep i també per a la ciutat. Cada vegada estem més prop d’aconseguir-ho.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó