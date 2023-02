Tomarla con los empresarios

Los comunistas de Podemos la han tomado con los empresarios. Es paradójico que pretendan dar lecciones de economía aquellos que históricamente, además de causar 100 millones de muertos, han arruinado absolutamente todos los países en los que han gobernado generando falta de libertad, represión, hambre y miseria. Pretenden prohibir, intervenir, topar, limitar y acabar con cualquier atisbo de libertad porque solo manda papá Estado con su líder supremo. Todo obsoleto, viejuno y contrario a cualquier desarrollo y bienestar económico.

Ninguna de estas personas han dado un palo al agua, solo han escalado en un partido. Belarra, Echenique y sus compinches se atreven a insultar a gente como Amancio Ortega, Juan Roig, etc., que crean decenas de miles de puestos de trabajo. Se les debería caer la cara de vergüenza, produce asombro tanta estupidez y que dogmaticen sobre cosas que no tienen ni idea. Ellos no producen ni aportan nada, solo malgastan, dilapidan y se reparten los puestos/chollos con los suyos. Mientras, repiten los tópicos demagógicos destinados al aplauso fácil de los de su cuerda y a inculcarles todo el odio que puedan. No fomentan el esfuerzo ni a los emprendedores, quieren a todos cobrando paguitas y aborregados, para que no protesten ni piensen. Las empresarios son la institución que más confianza genera en la población con 51 puntos, el gobierno tiene 20 puntos menos. El sector privado genera el 81% del empleo valenciano y ojalá fuera más. Los empresarios se juegan su dinero, asumen riesgos y junto con los trabajadores son el motor de la economía, generan bienestar, empleo, beneficios, riqueza, progreso, clases medias, estado del bienestar. Un mundo mejor.

Notario y doctor en Derecho