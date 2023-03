Una caricatura del CD Castellón

Decía un conocido entrenador del CD Castellón que lo menos noticiable era el partido de fútbol, que durante toda la semana y antes del mismo siempre habían hechos, anécdotas e incidentes mucho más sabrosos que el mismo marcador. La intrahistoria, se ha dado en llamar, y que muchas veces, sin saberlo el gran público, ejerce una influencia definitiva sobre el resultado por encima de veleidades tan difusas y hasta endogámicas como los planteamientos tácticos, el arbitraje o el simple mal fario, que haberlo haylo.

Yo mismo somatizo los prolegómenos del partido con una serie de rituales y actividades que alejen los vaivenes emocionales de mi cabeza, y sobre todo de su reflejo en los intestinos. Este sábado pasado tuve la oportunidad de deleitarme con la exposición Castelló esXiste!, del inigualable Joan Montañés, Xipell. A pesar de trabajar con él muchas horas de muchos años tengo el placer de conservar tanto su amistad como no pocas discrepancias, lo cual no me impidió revivir, desde la añoranza, algunas de esas viñetas que superaron aquella barrera inicial de ignorancia --y cabreo-- de los afectados hasta hoy, cuando se acepta con humor que no eres nadie si no has sido personaje suyo. Pero la virtud del buen dibujante que es va más allá de ese fiel pero exagerado retrato en las formas, en tanto que las más de las veces editorializa incluso por encima de los artículos que ilustra.

En esa tesitura me permití inquerir al amigo sobre la ausencia en su trayectoria de personajes vinculados al mundo del fútbol, con algunas contadas excepciones y casi siempre obligado. Y no será porque no han habido actores e historias que contar a uno y otro lado del río. Tampoco me sorprendió su respuesta, porque por encima de su conocido desapego balompédico queda no poco temor a las reacciones de aquellos que se consideran perjudicados por el trazo de su rotulador y de su guión. Porque, a diferencia del político, que tiene asumido que hablen de uno en todos los escenarios posibles antes que pasar desapercibido, los dirigentes deportivos tienen una piel muy porosa a las críticas.

Más de mil personas han podido disfrutar de la exposición de Xipell. Desconozco a cuántas pueden llegar estas soflamas de los miércoles, pero barrunto que las denuncias acumuladas de mala praxis en la gestión del Castellón hubieran alcanzado mayor eco con una caricatura y un diálogo, conciso y nada rebuscado, entre algunos de esos tristes protagonistas recientes. Una imagen vale más que mil palabras. Y se me ocurre representar a Antonio Blasco entre rejas, a José Manuel García Osuna con pasamontañas, a Conrado Marín marcando paquete con traje de superhéroe, a David Cruz vendiendo humo, a Vicente Montesinos contando el dinero ganado o a Bob Voulgaris disfrazado de mesías salvador.

Mas reconozco que me falta la inspiración para según qué cuestiones y no me atrevo a molestar al maestro Xipell con mis frivolidades. Digo de cómo resolver con ironía la triste historia de la Fundación albinegra, que en nada se parece a la que creara en su día Paco Chinchilla --un olvidado que merece la pena rescatar-- para levantar el fútbol base y requerir una ciudad deportiva propia, hasta desdibujarse en la actual, en la que han primado intereses bastardos y en la que, por fin, ha entrado a cuchillo el nuevo presidente y Pitch32.

La llegada de Santi Parra ha limpiado el cuerpo técnico del fútbol base, siendo la figura saliente de Fernández Cuesta la más reconocible y contra quien existe unanimidad. Pero siguen habiendo demasiados acomodados de una época en la que eran habituales el pago de alquileres por pisos de directivos, las nóminas y prebendas para cargos de toda índole, o hasta la grabación de videos ad hoc para promocionar a familiares. Con ser grave lo sufrido, no lo es menos la huida de entrenadores y jugadores por considerarse abandonados. Por contra, el club Fomento, dependiente de Facsa, ha ganado 120 chavales en el último año, solo poniendo a su disposición el material y la dedicación que en el Castellón les venían negando.

Una pesadilla de la que no despertaremos mientras quede uno solo de los nostálgicos del enchufe y de la sopa boba con la que vivían quienes siguen ocupando plaza en el palco y que cuando salgan, que saldrán, nunca volverán a Castalia, porque nunca estuvieron allí, solo vimos sus penosas y lánguidas caricaturas. Es la misma mala imagen que también ofreció el primer equipo en el partido ¿disputado? en casa de un rival con nombre de tren de juguete. Pero la derrota no fue un chiste.