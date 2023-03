Enguany estem vivint un Cevisama especial, amb moltes absències i molt més reivindicatiu perquè, com en moltes altres qüestions que han de veure amb el benestar dels municipis de Castelló, el Gobierno de Pedro Sánchez ha tornat a mirar cap a un altre costat. Ho va fer amb les al·legacions contra la Magda i la MAT, de les quals el Ministeri ha aprovat la Declaració d’Impacte Ambiental, tot ignorant els informes desfavorables de la Conselleria. De la mateixa manera ho fa amb les necessitats de la indústria del taulell, un sector que és principal exportador i suposa més del 30% del PIB de la província.

Enfront d’això, Compromís ha posat sobre la taula el benestar social i econòmic de les comarques de Castelló. Els companys Baldoví i Marzà van anar fins a Brussel·les per tal de contrastar les falsedats del govern de Madrid, que negava poder donar ajudes al sector enfront de la crisi energètica. I una vegada anunciades les ajudes, dels primers 950 milions d’euros, prompte en van quedar només meitat i havien de ser compartits amb altres sectors. Altres sectors que no incloïen la indústria de l’esmalt, un tema encara per corregir i que seguim reclamant al govern central.

Més de 100 milions d’euros

Igualment, Compromís insistim a Sánchez que cal treballar, de la mateixa manera que ho fan les empreses, les relacions diplomàtiques i repensar bé la postura respecte al Sàhara Occidental si volem desactivar el bloqueig comercial amb Algèria, que a la indústria ceràmica de la província li ha costat ja més de 100 milions d’euros de facturació.

Compromís seguim reivindicant més consens per a la ceràmica, un sector imprescindible a les nostres comarques i del qual depenen milers de famílies. Cal accelerar i incrementar les ajudes i que arriben a tots els sectors vinculats al taulell. Som conscients que més enllà de l’actual crisi tenim un repte energètic en la indústria i que cal corregir la situació en el Sàhara per recuperar el mercat algerià. Feines pendents per a un govern estatal al qual sempre li quedem lluny.

Diputat de Promoció Econòmica, Ocupació i Relacions Internacionals