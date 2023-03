El nombre y el ser

En numerosas ocasiones se preguntaba Unamuno «¿quién soy?» , mientras insistía acerca de la paradoja de la vida, cuando en realidad lo que Don Miguel preguntaba era «quién quería ser»; algo que ya Don Quijote había respondido con cierta altanería «yo sé quién soy y cómo me llamo», sin preocuparse por nada más, sino que Sancho gobernara la ínsula de Barataria.

Otras preguntas y respuestas similares se han dado por muchos pensadores, quienes han respondido de ingeniosas maneras: «yo soy el que soy --indudablemente--, pero yo soy también el que parezco ser, el que los otros creen que soy, y lo que yo creo que los otros creen que soy»: José, Juan, Pedro…

Pues bien, la imposición del nombre que nos identifica no es una cuestión tan arbitraria como parece --¿o sí lo parece?-- Hay ocasiones en que prima la influencia de los antecesores --padres o abuelos--, especialmente, tradición, santoral, etc. Otros, como en España y otros países, la elección recae en el santo del calendario del día en el mundo cristiano. Anteayer la conocida Paris Hilton desvelaba públicamente las razones de cada uno de los nombres que va a dar al próximo nacimiento de su hija. Todo un ritual: personajes históricos, artísticos, etc. Otros nombres son puramente capciosos.

Primer nombre Ladrilho

Tuve un alumno extranjero quien en sus papeles oficiales constaba como primer nombre el de Ladrilho, con el significado español de ladrillo. Al personarse el padre del niño ante el Registro (era ya el séptimo hijo) no tuvo otra ocurrencia que inscribirlo con el nombre antedicho. Nada tuvo que ver el nombre con su evolución personal, con su ser, salvo la sorpresa, jocosa, al pronunciarlo ante alguien y provocar la risa.

Estamos en plena época de cambios, aunque como decía Heráclito en su célebre panta rei, todo pasa, al que añadiría Kant, atrévete a saber. Pero no olvidemos que el nombre no es el ser, que yo soy el que soy y sé lo que sé… aunque sea poco. Y tampoco olvidemos que quien piensa que lo sabe todo seguramente perderá el gusto de conocer algo nuevo y provechoso. Puede llamarse Newton o Einstein o Juan el Innominado, pero del dicho al hecho hay un buen trecho, dice el refrán. No es lo mismo lo que se impone que lo que uno es. No es igual el nombre que el ser.

