Normalicemos la igualdad

Acabamos de estrenar el mes de marzo, mes en el que Benicàssim llena su agenda de actividades y actos dedicados al papel de la mujer que, a pesar de los muchos avances conseguidos todavía hoy, en pleno siglo XXI, vemos cómo en nuestra sociedad persisten las desigualdades y la violencia a las mujeres por el simple hecho de serlo.

En Benicàssim llevamos años trabajando por visibilizar y reivindicar el papel de la mujer en la sociedad, apoyarla en sus necesidades y ayudarla a conseguir sus metas, a través de la concejalía de Igualdad. Y todo ese trabajo y camino recorrido, tendrá su máxima expresión durante treinta días en los que mediante talleres, charlas, coloquios, conferencias, exposiciones, teatros, cine, viviremos momentos cargados de reivindicación, pero también de una fuerza política cuyo objetivo, a mi entender, no debe ser otro que lograr una sociedad más justa, igualitaria, sensible y concienciada.

Porque hay que trabajar por romper el techo de cristal, eliminar las discriminaciones que sufren muchas mujeres y que provoca la imposibilidad de desarrollar plenamente su carrera profesional. Tenemos la responsabilidad de llevar a cabo cuantas trasformaciones sociales sean necesarias para eliminar los prejuicios y estereotipos aparejados a la división sexual del trabajo y a la corresponsabilidad de las tareas domésticas.

Referentes femeninos

Seamos capaces de lograr referentes femeninos en la sociedad y normalizarlos. Porque una mujer empoderada, contribuye a una sociedad imparable, generadora de oportunidades, con capacidad de escoger y no teme reconocer que sus logros y éxitos son consecuencia, también, de la ayuda de los demás.

Tengo la suerte de ser alcaldesa de Benicàssim, de hecho, tengo el honor de haber sido la primera mujer en lograrlo en mi ciudad, pero sé que el éxito no es mío únicamente, el éxito es compartido. Compartido con todas las mujeres que antes lucharon por abrir el camino y los hombres que las apoyaron. Compartido con mi familia y su comprensión, especialmente con mi padre que me enseñó a trabajar de forma incansable y con mi madre de la que aprendí el valor del sacrificio para no rendirme nunca. Compartido con cada una de las personas que me precedieron y cada uno de los equipos que me han acompañado en este camino. Sigamos juntos construyendo ese futuro de igualdad.

Alcaldesa de Benicàssim