Me dolía el PSPV-PSOE de Castellón ciudad

Querid@ lector@, no hace muchos días fui a visitar a mi nieto. Quería saber si sus exámenes nos permitían ir a ver al Vila-real o debíamos ceder los pases a algún amigo. Ese era el objetivo. Pero, al llegar, me lo encontré preparando el examen de literatura que, en esta ocasión, tenía que ver con los autores de la segunda mitad del siglo XIX, con el Modernismo y la Generación del 98.

La cuestión es que no me pude aguantar y le pregunté : ¿En ese libro aparece la frase que resume toda la esencia sociopolítica y literaria de la época, la de Miguel Unamuno, esa que dice «España me duele»? La respuesta no se hizo esperar: ¡Sí! Por mi parte guardé silencio y no dije nada.

No obstante, lo cierto es que me acordé del sentimiento de amargura que sentía Unamuno por la inestabilidad y pérdida de futuro que vivía España. Fue, posiblemente, porque ese mismo día, a las puertas de una difícil campaña electoral, había leído en los medios la confrontación y desavenencia entre la alcaldía socialista de Castellón y la ejecutiva local del PSPV-PSOE, porque me dolía el socialismo de esa ciudad. Y es que vivimos en una sociedad muy compleja y, en los partidos con libertad y democracia interna como es el caso del PSPV-PSOE, es lógico que aparezcan análisis y propuestas diferentes frente a los mismos hechos. Circunstancia que, en general, es positiva, expresa pluralidad y riqueza. Aunque, eso sí, el problema aparece cuando esas diferencias no se concilian y brillan públicamente egoísmos e intereses particulares por encima del bien común.

Rompen la utilidad social

Cuando los ciudadanos captan que esas poco fecundas cuitas internas rompen la utilidad social de esos representantes y debilitan la unidad y el interés que hace falta para solucionar los problemas que sufren. Y es que, la organización del PSPV-PSOE de la ciudad de Castellón es de vital importancia. Para bien o para mal, su comportamiento en medio de la máxima concentración ciudadana y de voto, afecta de forma decisiva a toda la organización provincial y repercute en todas las instancias. Así que prudencia, por favor.

Analista político