Per mil raons…

Perquè estic completament enamorat del meu poble. Perquè porte des dels 19 anys entregat en cos i ànima per a millorar-lo des de la gestió municipal. Perquè tinc la mateixa il·lusió i les mateixes ganes que el primer dia. Perquè m’agradaria continuar treballant colze a colze amb els meus veïns i veïnes. Perquè, encara que s’ha fet molt, queda encara molt per fer. Perquè hem establit les bases d’un futur millor per a l’Alcora. Perquè m’agradaria continuar desenvolupant tots els plans que tenim en marxa. Perquè hem treballat molt perquè siguen una realitat. Perquè el millor està per vindre…

Com diu la cançó del mestre Sabina «sobran los motivos» pels quals m’agradaria continuar sent l’alcalde de l’Alcora. Aquesta vesprada us els explicaré tots en l’acte de presentació de la meua candidatura que celebrarem a les 20.00 hores en el saló d’actes de l’Ajuntament. El motor que m’impulsa i em dona ales és, sens dubte, la gent que m’envolta. La meua família, els meus amics i el meu equip, l’equip Falomir. Estic tremendament agraït a tots els companys i companyes que m’han acompanyat i m’acompanyen en aquesta aventura; regidors, militants, activistes, joves socialistes, gent que no pertany a l’àmbit de la política… En primera línia I també infinitament agraït a totes les persones que, amb molta generositat, han volgut pujar al vaixell, sumant-se a la gran transformació que ja estem planejant i donant forma per als pròxims 4 anys. Totes i tots, en primera línia i des de la rereguarda, continuarem remant i deixant-nos la pell per tal d’impulsar eixe gran projecte anomenat l’Alcora. Estic molt orgullós de la candidatura socialista per a les pròximes eleccions municipals. Venen de diferents àmbits i cadascun d’ells i elles aporten valors que considere fonamentals: experiència, joventut, formació, il·lusió, proximitat… I, per damunt de tot, tenen les prioritats molt clares, una gran vocació de servei públic i moltes ganes de treballar perquè l’Alcora continue progressant. Puc dir, amb la boca ben gran, que compte amb el millor equip possible per tal de continuar fent poble. Alcalde de l’Alcora