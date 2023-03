Castelló, comprometida con la igualdad

Castelló es una ciudad comprometida con la igualdad. Defenderla es una cuestión de calidad democrática, de justicia, de derechos humanos. Por ello, este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Castelló volverá a reivindicar todos los avances necesarios para eliminar las brechas de género. Esta fecha reivindicativa y combativa ha de servirnos también para recordar el largo camino andado hasta ahora, cómo el feminismo ha sido y es la herramienta social más transformadora de la historia reciente.

Esta ciudad y esta provincia han dado grandes pasos, hemos roto techos de cristal, hemos alcanzado cotas de igualdad nunca vistas, y podemos sentirnos orgullosas y orgullosos de esta tierra. Contamos con mujeres en puestos de máxima responsabilidad en todos los ámbitos: en la universidad, en las empresas, en los gobiernos e instituciones. Todas ellas son ya referentes para niñas y jóvenes, un espejo en el que mirarse y comprender que esas posiciones, históricamente ocupadas por hombres, también les corresponden. Todas ellas han abierto la puerta para allanar el camino a las que vendrán después. Este espejo empodera a las mujeres y les dice que no están solas en la lucha diaria por la igualdad.

Desde el Gobierno municipal del Ayuntamiento de Castelló siempre hemos tenido claro que uno de los principales deberes de la administración pública es combatir la desigualdad. Por ello, hemos incorporado la perspectiva de género de manera transversal en nuestras políticas públicas: desde el urbanismo, hasta el fomento del empleo, la contratación pública o la elaboración de los presupuestos municipales. La administración más cercana a la ciudadanía ha de preocuparse y ocuparse también de proporcionar las condiciones necesarias para que las mujeres desarrollen sus proyectos vitales en igualdad.

Referente

Castelló se ha convertido así en referente también para otros municipios. No en vano, forma parte de la Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género (RIMIG), integrada por más de 50 gobiernos municipales y oenegés iberoamericanas que tiene como objetivo impulsar conjuntamente iniciativas locales a favor de la igualdad de género. Con ellos hemos compartido nuestra agenda municipal de igualdad, hemos aprendido de sus experiencias y ellos de las nuestras.

Y seguiremos transitando ese camino frente a quienes niegan y atacan los derechos de las mujeres, porque es una cuestión que afecta a la democracia misma, porque es una cuestión de justicia y también de libertad. Una sociedad que combata las brechas de género --la laboral, la salarial, la de la corresponsabilidad de los cuidados y tantas otras-- es una sociedad libre para todas y todos, es una sociedad con futuro.

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no olvidemos las conquistas que tanto ha costado alcanzar, sintamos orgullo de los avances conseguidos con el impulso del feminismo, con las iniciativas de gobiernos y sociedad civil, y no demos ni un paso atrás, no cejemos en el empeño de seguir ampliando derechos y estrechando brechas. La igualdad es puro sentido común, el único camino hacia un futuro digno y democrático donde cabemos todas, donde cabemos todos.

Alcaldesa de Castelló