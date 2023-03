¿Y quién piensa en las víctimas?

Dos delincuentes sexuales ya en la calle y otros 13 delincuentes sexuales que han visto rebajadas sus condenas en la provincia de Castellón. Este es el triste balance que, hasta esta semana, ofrece la aplicación directa de la ley del solo sí es sí del Gobierno de España, según ha confirmado el propio Consejo General del Poder Judicial.

¿Y las consecuencias? De puertas a dentro de las casas de las mujeres que sufrieron violaciones y abusos por parte de estos 15 delincuentes sexuales, no quiero ni imaginármelo. Decepción, frustración y enorme dolor debe ser lo que están sufriendo, recordando un horroroso momento que seguro las habrá marcado.

¿Y de puertas hacia fuera? Absolutamente ninguna consecuencia.

Torpes

Me resulta totalmente incomprensible que un Ministerio de Igualdad y un Gobierno que legislan con tanta eficacia las multas a aquellos pequeños empresarios que redactan mal un anuncio de trabajo, pensando que así ayudan a las mujeres de más edad y con menos opciones laborales, sean tan torpes como para aprobar una ley que está beneficiando a los delincuentes sexuales. ¡Ya sé que buscaban precisamente lo contrario! ¡Faltaría más! Pero la realidad es que el escandaloso resultado de su incompetencia no tiene parangón no solo en la Unión Europea, sino en el mundo.

Por eso, lo que sí me resulta absolutamente inexplicable es que la ministra Irene Montero y sus palmer@s sigan culpando a todo el mundo sin asumir la realidad, y su responsabilidad, presentando su dimisión.

Y por eso, lo que me resulta absolutamente inadmisible es que el presidente del Gobierno no haya tomado medidas para haber cambiado la ley después de más de cuatro meses de vergüenza.

Y, por eso, lo que resulta absolutamente deleznable es que ni uno de ellos se haya puesto en la piel de las víctimas. Si no, ya habrían actuado.

Periodista