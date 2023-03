Al llarg d’aquestos dies, i molt especialment la propera setmana, es realitzen activitats i actes per a commemorar el 8 de març, el Dia Internacional de les Dones, una jornada reivindicativa, però que no ha de quedar-se en uns dies d’actes o una concentració, sinó que ha de servir per a reflexionar sobre la igualtat els 365 dies de l’any.

Enguany a Almenara el cicle d’activitats al voltant del 8-M porta per lema «Rebel·lat!» Amb aquest lema volem fer un crit, redescobrir l’empoderament femení, manifestar la sororitat entre nosaltres, però també volem que els homes puguen manifestar-se, s’atrevisquen a expressar el seu suport i el respecte a les dones, per això és necessari rebel·lar-se i demostrar el sentiment que, a vegades, sembla ocult.

Considerem vital valorar a les dones, en tots els àmbits i etapes de la vida. Considerem que hem de fer patent ielogiar tots els avanços que les dones hem aconseguit en societat al llarg de la història, però encara queda molt de camí que recórrer per a aconseguir la igualtat reial, trencant tots els estereotips, deixant enrere les desigualtats existents i per suposat, aconseguir que ja no hi haja més actes de violència masclista. Per això hem de continuar, hem de seguir avançant, i no pegar passos enrere, no hi ha marxa enrere, sempre hem d’anar cap avant.

Estos dies són un bon moment per a reflexionar sobre els avanços aconseguits, però també per reivindicar més canvis i celebrar l’empoderament, valentia i determinació de les dones, perquè totes i tots seguirem lluitant pels nostres drets. Passat dijous començaren les activitats a Almenara, amb dos exposicions, una d’Amnistia Internacional i altra del Grup Fotogràfic d’Almenara (GFAL).ui continuarem amb la marxa de la Dona, el berenar i l’espectacle Eternas. Destacar que s’han inscrit prop de 300 persones, que amb l’adquisició del lot especial, han realitzat un donatiu per a l’Associació Espanyola Contra el Càncer.

Demà seguirem amb teatre familiar, mentre que el dimecres dia 8 serà el dia per a reflexionar i fer la lectura del manifest. Un acte on estaran presents les xiquetes i xiquets, dels centres educatius, demostrant la seua implicació i conscienciació. La setmana continuarà amb diversos tallers i activitats, acabant diumenge amb l’actuació de Pepa Cases.

Des d’aquestes línies agrair a les persones que col·laboren per a que les activitats es puguen realitzar, i com no, convidar a participar, sempre, reflexionant i buscant la igualtat reial. Rebel·lat! H

*Alcaldessa d’Almenara