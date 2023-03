Cevisama resiste pese a todo

Pese a todo y todos, pese a la falta de interés de nuestra casta política, a la falta de concreción de las ayudas públicas prometidas, a la falta de apoyo directo por parte de los distintos gobiernos, a los elevados precios de la energía, a la poca colaboración sindical o al alto precio del dinero, pese a todo eso, la industria azulejera resiste. La feria Cevisama resiste. El empleo en Castellón, resiste.

Lo de los empresarios del sector azulejero es más que notable. Contra todo y contra todos. Contra viento y marea. Le pese a quien le pese, resisten. Mi admiración hacia ellos se ha ido agrandando a medida que los años de bonanza económica han ido quedando en el olvido. Ganar dinero, generar riqueza, crear empleo con el viento a favor, aunque loable, no es especialmente meritorio. Pero hacerlo, aunque en menor medida, con el viento soplando siempre en contra es de nota. Otro gallo le cantaría a esta tierra si como sociedad fuéramos capaces de sustituir a tanto botarate que ocupa sillones y poltronas públicas por personas con el buen saber hacer de los empresarios, directivos y empleados del azulejo.

Cevisama se reivindica este año ante quienes no ayudan al sector, ante quienes la han enterrado antes de tiempo. Se reivindica ante unos poderes públicos que saben que no están cumpliendo con lo que se espera de ellos. Desde el desgobierno valenciano se anuncia a bombo y platillo que los germanos del coche del pueblo van a instalar una megaplanta de baterías eléctricas en la Comunidad. Se presume del empleo que esto creará. Y mientras tanto, se deja tirado al azulejo. Si no ayudamos a los empresarios que hoy realizan su actividad en esta bendita tierra nuestra, ¿cómo vamos a ser creíbles anunciando ayudas a futuro? H

*Escritor