Cuando no es sí

Un día más nos levantamos con la sangre de otro inocente chorreando sobre nuestras conciencias y un día más agitamos nuestras manos tratando de no salpicar demasiado, no sea que el gran hermano gobierno nos expulse de su casa, que es la nuestra.

Un día más, inflaremos nuestra absurda burbuja de seguridad, esgrimiendo argumentos cada vez más desinflados: ¿Miró el colegio para otro lado? ¿Dónde estaban esos padres cuando ocurrió ? Y el bajo mi punto de vista más sangrante, ¿qué se puede esperar de las gentes que viven en esos barrios? Confundiendo una vez más pobre con miserable.

Permítanme recordar frases de las cuales han tratado de apropiarse nuestros políticos, tales como «no es no» o «es por tu bien», que tenían sentido cuando nuestros mayores las aplicaban para preservar nuestra capacidad para soportar la frustración y el respeto al vecino, por muy equivocado que este estuviese.

Hoy en día, nos movemos entre mareas de leyes que nos desacreditan como padres, y sí, mi hijo no es mío pero tampoco del gobierno de turno.

En los tiempos que nos han tocado sobrevivir, un niño no puede ser castigado u obligado a estudiar para pasar de curso, porque se estresa, y por supuesto, no debemos valorar su esfuerzo con notas numéricas, porque se deprimen. En cambio, es justamente ahora cuando se disparan las visitas al servicio de salud mental infantil. Quizá debiéramos plantearnos que algo no se está haciendo bien.

Hemos facultado a nuestros imberbes para solicitar la expulsión de cualquier profesor que en su deber de formar les reprenda, el número de placa de cualquier guardia que les inste a cumplir las más nimias reglas sociales y sobre todo, hemos acabado de un plumazo con cualquier signo de autoridad. No estoy abogando por la mal llamada cultura del tortazo, sino por el poco aplicado sentido común. Como sociedad, hemos fracasado estrepitosamente, y seguimos aferrados a nuestra falsa seguridad, de aquí no pasan esas cosas, hasta que pasan.

Pedimos a nuestros vástagos que no miren hacia otro lado cuando nosotros lo hacemos constantemente frente a la pérdida de valores cívicos y sí, yo entono el mea culpa cuando alguna vez he respirado aliviado al escuchar decir que solo son cosas de niños, de las que no debo hacerme responsable por tanto.

El bullying, como cualquier otro tipo de violencia, no es solo consecuencia de un ambiente familiar o social difícil, recordemos que los futuros agresores fueron víctimas en la mayoría de los casos. La desgana general con la que, como sociedad, afrontamos el problema, es sin duda el mayor aliado de este tipo de tropelías y por qué no decirlo, delitos, que acaban remediablemente con la sangre de inocentes chorreando sobre nuestras paupérrimas conciencias.

*Presidente de Coasveca