El proyecto para la mayoría de la Vall

Fui la primera en anunciar que volvía a presentarme a la reelección como alcaldesa en las elecciones municipales de 2023. Y también he sido la primera en dar a conocer la lista de personas que me acompañarán en este proyecto para la mayoría.e podido hacerlo porque en el Partido Socialista tenemos las ideas claras y somos capaces de tomar decisiones contundentes y valientes.

El proceso de creación de una candidatura es necesario antes de un proceso electoral. Pero ser los primeros en aprobarla nos da la ventaja de que podemos seguir centrándonos en trabajar por la Vall, que es lo que le importa a la gente porque de eso depende que nuestra ciudad siga avanzando. De la continuidad de la construcción del puente de conexión entre los polígonos y de la tramitación para crear 700.000 m² de suelo industrial y que nuevas empresas puedan instalarse aquí y que las que ya están puedan crecer. También con el trabajo para que en breve comiencen las obras del segundo pabellón polideportivo y la construcción del nuevo colegio Rosario Pérez.

Por proyectos como estos, la Vall está en un punto en el que no se puede permitir dar ni un pequeño paso atrás.emos cogido carrerilla y no podemos parar. Y este es uno de los motivos por los que he decido volver a contar con el equipo de personas que se formó en 2019. Para no tener que invertir tiempo en formar y enseñar a un grupo nuevo. Era importante mantener la estabilidad de un equipo que ha superado las dificultades de esta legislatura: la pandemia y el aumento de los precios de las materias primas y los suministros. Zaida Moreno, Javier Ferreres, Maria Cruces, Jorge García, Mar Arzo y Elena Pérez han querido seguir sumando a este proyecto.

Pero a la vez también era importante contar con una nueva generación de personas ligadas al partido, que demuestran que no estamos estancados. Por una parte, dos personas muy jóvenes y que nos hacen mirar al futuro con optimismo y con ilusión, Ximo Zorrilla y Manel Agea. Y por otra parte Olga Ferrandis, militante desde hace muchos años que ha dado un paso adelante.

Todo esto lo hemos querido combinar con el apoyo de la sociedad civil, porque el Partido Socialista representa aún más a la sociedad cuando es capaz de abrir sus puertas más allá de la militancia. Es vital contar con personas con carnet, que sienten las siglas y los valores de este partido centenario. Pero en estos momentos es clave contar también con personas que desde la independencia tienen muchas ganas de trabajar por la ciudad y por este proyecto común para los próximos 30 ó 40 años. Y esto lo representa muy bien Vicent Pitarch, por su polivalencia más allá de las fiestas y su perfil técnico y resolutivo, su capacidad para dar solución a los problemas y su experiencia en la relación directa con el funcionamiento administrativo en la tramitación de proyectos o conocimiento de normativas.

Este equipo que lidero está preparado para volver a ganar a las elecciones con un proyecto para la mayoría, que gobierne para todos los valleros y valleras y con autonomía para desarrollar al 100% nuestro programa de gobierno. Podemos hacer historia, porque nunca ningún alcalde ni alcaldesa ha estado tres legislaturas al frente del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó, con la estabilidad que eso comporta. Y para mí no hay mayor orgullo que seguir siendo la alcaldesa de todos los valleros y valleras.

*Alcaldesa de la Vall d’Uixó