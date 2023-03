¡Hurra por Cevisama!

Este año fueron dos días: lunes y miércoles. Primero, en la inauguración, acompañando al president Ximo Puig, después con el diputado de Promoción Cerámica, Ximo Huguet; la directora general de Industria, Silvia Cerdá; o con el alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir. Con todos ellos, al visitar los distintos y variados espacios expositivos de las empresas cerámicas la impresión fue la misma: ¡Chapeau! Orgullo de un sector que innova, diseña, crea espacios, prueba nuevas formas, investiga nuevos materiales. Con problemas, con dificultades y con altos costes energéticos, pero el sector continúa estando ahí.

Se llegaba a Cevisama 2023 con prevención, con dudas. Algunas grandes empresas no acudían al certamen y el sector de fritas, esmaltes y colorantes cerámicos también decidía no asistir. Los últimos dos años no se había celebrado la feria por la pandemía y la crisis provocada por la guerra de Ucrania crea mucha incertidumbre económica. Había poderosas razones para la preocupación y el buen desarrollo, incluso la pervivencia del certamen estaba en cuestión.

Pese a todo, al visitar los estands y hablar con los responsables de las distintas fábricas te llegaba en vivo y en directo una constatación real y efectiva de lo que es la resiliencia del sector. No solo se trata de resistir, sino de continuar, de seguir con más fuerza, con más ganas, con más proyectos, con más ilusión. Escuchar a los empresarios y empresarias era esperanzador.

El miércoles nos reuníamos alcaldes y alcaldesas en el espació de recepción que tiene la Diputación en el recinto ferial y firmábamos las alegaciones para que las ayudas del Gobierno de España lleguen al sector con agilidad y eficacia. Es una industria que se lo merece y ponderar su importancia para la provincia de Castellón viene de suyo: empleo directo a 23.000 trabajadores e indirecto a más de 60.000; más del 20% del PIB de la provincia, el 14,4 % del autonómico y casi el 3% del Nacional; tercera industria española que más superávit aporta al Estado, primer país exportador de cerámica de la UE y segundo del mundo. Etc, etc.

Oportunidades de negocio

Afortunadamente, los malos presagios no se han cumplido y esta edición se ha cerrado con éxito. Al parecer, esta opinión positiva que nosotros ya habíamos detectado al hablar con empresas de la provincia se ha confirmado con carácter general. Una encuesta realizada entre los expositores directos presentes en la feria ha puntuado el certamen con un 8,9 sobre 10. Esa puntuación se sustenta tanto en la calidad como en la cantidad de las visitas recibidas. El 86% de los encuestados ha valorado como alta o muy alta las oportunidades de negocio, con incremento de los visitantes extranjeros. Carmen Álvarez, la directora de Cevisama, destacó que ha crecido la internacionalidad de la misma. «En un momento como el actual es más importante que nunca llegar a los mercados internacionales. Y en esta edición, la representación de compradores extranjeros ha subido del 22 al 25% del total».

La Generalitat, con su presidente Ximo Puig a la cabeza, apuesta decididamente por la continuidad y proyección de esta importante feria del sector cerámico, equipamiento para baño y piedra natural. Este año invirtió un millón de euros en fomentar la participación en el certamen. Las infraestructuras de Feria Valencia son impresionantes: aparcamientos, acceso de instaladores, espacio para expositores, servicios auxiliares, accesibilidad de pabellones… Los expositores nos comentaban que nuestras instalaciones superan en mucho a Cersiae, la feria italiana competidora en el sector. En la dura lucha por la competitividad no podemos darle a la feria de Bolonia ventajas de salida. Cevisama es una magnífica realidad que hay que mantener e impulsar. En el acogedor espacio que la Diputación pone al servicio de empresariado y trabajadores del sector, alcaldes y alcaldesas, medios de comunicación y visitantes una palabra en los paneles expresaba nuestro sentir: Futuro.

Un futuro por el que todos debemos trabajar. Castellón se juega mucho. ¡Hurra por Cevisama! ¡Larga vida a Cevisama!

Presidente de la Diputación de Castellón