Noms, llegendes i devocions

Això dels noms sol ser en aparença un embolic. A Castelló diem bajocó a allò que posem a la paella; a les comarques alacantines els anomenen fesols de la peladilla. Els fesols d’ací són mongetes en Girona. No es tracta de llengües diferents, més bé de geografies diferents. Els castellans anomenen alcachofa a allò que per l’Andalucia occidental diuen alcaucil i a Castelló carxofa.

Sempre m’ha resultat simpàtic que els lodoneros foren els procedents de Torrelodones, i que els lidoneros tingueren l’origen en un poble de Múrcia. Tanmateix un lloc o paratge concret ha estat determinant en les denominacions amb les que s’ha venerat a la Mare de Déu: de Lladó, del senill, de la cova Santa, o de Lledó. Hi ha centenars. Totes van ser trobades per gent senzilla i pobra. Imatges que portaven a casa i aquesta tornava al lloc de trobada i així dos o tres vegades, lo qual s’interpretava com que la imatge era sagrada i demanava una ermita, església o santuari que es construïa, per que ja se sap que la fe mou muntanyes i diners.

Venerem la imatge

La nostra la va trobar al 1366 Perot de Granyana, un honrat llaurador, vingut d’una partida de l’horta de Lleida quan llaurava lo seu camp en el pujolet del que fora possiblement un poblat Iber i ara es Lledó, a la vora del preromà Caminàs. «Succehi que els bous es van ensopegar i es pararen al temps que feien transit per baix d’un Almesquer, y havent donat un pas de la rella o forcat, saltà una rahel i baix, entre les arrels va aparèixer una imatge de Madona Sancta Maria». Des d’aleshores venerem la imatge. Ara bé, ho fem amb el nom correcte? La documentació ens diu que el de Granyana va trobar la imatge entre les arrels d’un almesquer que avui en dia en diem lledoner. Però la nostra Mare de Déu no es la Verge de l’Almesquer ni la Verge del Lledoner, sinó del Lledó, i el lledó, com tot castellonenc sap, és el fruit de l’arbre, no l’arbre. Sobre la seua procedència, pot ser siga la representació de una deessa de la fertilitat, de la terra, o maternitat. No cal anar més enllà de l’anècdota del nom, millor oblidar-nos de l’embolic de noms i respectar la veneració de la imatge i la llegenda, bonica i romàntica de Perot.