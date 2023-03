Palabras y palabras

Recuerdo una novela de Miguel Delibes (La hoja roja) cuyo protagonista es un tal Eloy, viejo funcionario jubilado, quien tiene a su servicio a una jovencita aldeana, analfabeta, a quien consigue enseñarle lo elemental de la lectura, aunque no llega al cálculo. Y un día Eloy le dice: «Hija, ¿sabes cuántos días vive una persona si muere a los 75 años? Pues, bien, descontando la vida inconsciente de niño o niña, descontado el tiempo que duerme y el que está indispuesto, he calculado que vive conscientemente casi 20.000 días o poco más. ¿Lo entiendes?». «Nada, --responde seguidamente la chica--. No sé de qué me habla».

El calculista, Eloy, responde: «Pero más complejo es saber cuántas palabras decimos al cabo del día y de los años. Eso es casi imposible conocerlo. Unas son largas, otras cortas. ¿Sabes cuál es la palabra más larga del diccionario español? Pues, mira: Electroencefalografista…». «Vaya torta!», respondió aterrada la chica y cerró la conversación. Lenguaje para ir por casa Esta breve y monótona digresión mueve, no obstante, a reflexionar acerca del cotidiano hablar y del uso que hacemos de nuestro lenguaje para ir por casa o, más grave, para hablar en público. La palabra, decía Gorgias, un filósofo presocrático, es un gran potentado que con un cuerpo pequeño puede realizar obras divinas, ofender o producir gozo. A lo que siglos más tarde, otro filósofo, Wittgenstein, añadiría, contra verborreas e insensateces, que «de lo que no se puede hablar, mejor es callarse». Y también habría podido decir Lao-Tse que el sonido más fuerte es el silencio. Pero no sé si lo dijo. En realidad también la sentencia aristotélica definía al ser humano como homo loquens, aunque con visos de convertirse hoy en homo-tecno. Y está en camino de conseguirlo con la tecnología actual y la avanzada hacia el futuro, que ya está aquí. Sin embargo, los habladores, sobre todo los que se dejan oír públicamente, aún no se han enterado de que la mentira tiene las patas cortas y, en la mayoría de los casos, pueden cazarse, aunque, a veces, cuesta discernir. Y el antídoto es la verdad, aquella de la que hablaba el poeta, como hemos dicho otras veces: «¿Tu verdad? No, la verdad; y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela». Palabras y palabras, pero ¿y verdades? ¿Cuántas se dicen en una conversación? Tal vez el viejo Eloy tiene una respuesta. Profesor