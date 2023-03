Celebrar el día de la Mujer es más que apoyar un acto de reivindicación del papel de la mujer en la sociedad; se suceden en cascada eventos multitudinarios promovidos por movimientos feministas de nuestro país. Sin embargo, al día siguiente la vida continúa y las desigualdades persisten. Y es que lo que necesitamos son medidas efectivas, y un Gobierno que ponga fin a las injusticias cotidianas, sin paternalismos. Por ello, las mujeres liberales reivindicamos la libertad e igualdad de las mujeres y los hombres. Rechazamos, porque no las necesitamos, aquellas leyes que nos dejan desprotegidas. No nos resignamos a ser mercancía electoral. No queremos acostumbrarnos a que nos digan qué ser y cómo ser. Porque desbordar calles y plazas el día de la Mujer, nos aleja de la realidad.

Incentivos a las empresas De hecho, nuestra realidad debería pasar por exigir al Gobierno, financiación para que muchas mujeres vuelvan a sus puestos de trabajo tras ser madres, para que las trabajadoras puedan conciliar, de forma real y efectiva, su vida laboral y familiar, y puedan seguir teniendo una vida y salario dignos. Solo si se aprueban incentivos a las empresas para que no les cueste dinero un contrato de sustitución por baja por maternidad y a las mujeres no nos vuelvan a preguntar nunca más, en una entrevista de trabajo, si estamos pensando en ser madres, o solo cuando tanto hombres como mujeres tengamos permisos de maternidad y de paternidad de las mismas semanas y estas sean personales e intransferibles, lograremos la verdadera igualdad. Y es que con iguales derechos, ninguna empresa se cuestionará si contrata a un hombre o una mujer. Nada más radicalmente libre que defender la meritocracia frente a las cuotas del Gobierno, o rebelarnos frente a la tutela de algunas dirigentes que nos quieren decir qué pensar o cómo organizar nuestras vidas. No nos hemos sacudido la tutela de los hombres, para ahora pasar por imposiciones y lecciones morales de nadie. Mujeres radicalmente libres. Ser tu misma. Este es mi 8-M. Alcaldesa de Oropesa del Mar